Bosch veut rendre la pratique du VTT électrique encore plus simple et confortable

En combinaison avec le système intelligent de Bosch, l’application eBike Flow se paie quelques nouvelles fonctionnalités utiles aux cyclistes : paramétrage plus fin de certains modes et nouveaux profils d’itinéraires sont au menu du jour.

Si vous êtes propriétaire d’un vélo électrique équipé par Bosch (moteur, batterie, écran), vous n’êtes pas sans savoir qu’une application mobile (eBike Connect) est mise à votre disposition pour consulter tout un tas d’informations de conduite. Depuis 2022, une nouvelle application plus poussée a vu le jour : eBike Flow, qui est intrinsèquement liée à la fameuse solution connectée « système intelligent » de Bosch.

Cette technologie s’est au fil du temps invitée sur l’ensemble des composants Bosch. Aujourd’hui, on la retrouve partout, excepté sur les moteurs (Active Line et Active Line Plus) et batteries (PowerPack 300, 400 et 500) entrée de gamme. Toutes les autres versions ont quant à elles droit à deux choix : soit le système de seconde génération, soit le système intelligent.

Toujours plus personnalisable

Ce dernier apporte un avantage certain : il permet de connecter la batterie, la commande déportée, la motorisation et l’ABS du fabricant, pour y implémenter des nouvelles fonctionnalités à court, moyen et long terme. Apporter des correctifs fait également partie de ses attributs.

Bosch vient justement de mettre à jour son application, qui permet d’affiner son expérience de conduite dans deux types de situation : pour les sorties VTT et le cyclotourisme. Auparavant préconfiguré et figé par la marque, les modes de conduite eMTB et Tour+ peuvent désormais être personnalisés comme bon vous semble.

Ainsi, vous avez maintenant le contrôle sur le dynamisme, la puissance, la vitesse et même le couple de votre vélo électrique : toutes ces données là peuvent être paramétrées, a la mano, au sein de l’application. Si vous décidez par exemple de limiter le couple de votre VAE, alors ce dernier se montrera moins dynamique en côte, au démarrage ou sur des reprises.

Des trajets pour les speedbikes

En fait, Bosch offre au conducteur la liberté de mieux maîtriser le comportement de son cycle selon les sections de son parcours. Besoin de toute la puissance du moteur sur un terrain exigeant ? Configurez-le. A contrario, la prochaine portion de 5 km demeure plus calme ? Alors baissez vos exigences et économisez de la batterie.

Tous les autres modes (Race, Sport, Cargo, Turbo, Auto, Tour et Eco) peuvent déjà être personnalisés de la sorte.

Bosch s’attaque aussi aux profils d’itinéraires et aux détails cartographiques : un nouveau profil « Speed » fait son apparition, spécialement imaginé pour les speedbikes. Un calcul d’itinéraire adapté est proposé à l’utilisateur.

Satellite, parcours VVTAE et carte de densité à VAE (heatmap) : ces trois variantes de cartographie ont le mérite de venir compléter l’expérience. La première « offre une meilleure vue d’ensemble et des informations plus précises sur l’environnement », explique la marque dans un communiqué, sans donner plus de détail.

Une heatmap qui pose question

La seconde affiche les sentiers de VTT situés dans les environs, pour aider les cyclistes à découvrir de nouveaux horizons. « Les parcours de VTTAE sont codés par couleur en fonction du niveau de difficulté », détaille Bosch.

Enfin, la heatmap indique les itinéraires que les utilisateurs de VAE aiment emprunter régulièrement. Elle ne prend visiblement pas en compte les autres cyclistes, celles et ceux qui roulent en vélo mécanique. Une autre question se pose : cette heatmap inclut-elle uniquement les usagers équipés de composants Bosch ? Si c’est le cas, cela limite forcément le panel de personnes prises en compte…

