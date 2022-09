Vélo électrique : Bosch dégaine un nouveau moteur surpuissant pour les VTT

Voici le Performance Line CX Race Limited Edition, un nouveau moteur pour VTT électrique signé Bosch. C’est aussi la motorisation la plus légère jamais conçue par le fournisseur allemand.

Les VTT électriques suscitent un intérêt certain auprès des constructeurs de vélos. En témoigne l’activité bouillonnante observée à ce sujet lors derniers mois, où les sorties de nouveaux modèles se sont multipliées à une certaine vitesse. Parmi eux, citons les Frey Evolve Neo et Neo Pro, le Lightrider E Ultimate ou encore le Lyke SE.

Bosch, de son côté, s’est attelé en coulisses à concevoir un tout nouveau moteur électrique… pour les VTTAE justement. Mais pas n’importe lesquels non plus : ceux taillés pour la compétition. Voici donc le Performance Line CX Race Limited Edition, que le fournisseur allemand nous présente dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Moins de 3 kg

Cette motorisation est tout bonnement la plus légère jamais conçue par le groupe : 2,75 kg, pour un couple de 85 Nm et une capacité à vous soutenir même avec une fréquence de pédalage de plus de 120 tours par minute. Bosch précise que ce nouveau système a été conçu aux côtés d’athlètes professionnels.

L’entreprise d’outre-Rhin donne également des précisions sur les matériaux utilisés : il est ici question d’un boîtier en magnésium – avec une finition métallique gris graphite – capable d’améliorer la résistance de l’ensemble. Après tout, un VTTAE équipé du Race Limited Edition a vocation à s’aventurer sur des terrains chaotiques.

Cette évolution exclusive du Performance Line CX que l’on connaît déjà – et que l’on a pu tester sur le Moustache Samedi 27 Xroad 5 FS – est à la fois taillée pour les « parcours sportifs, avec des passages techniques difficiles, des sections de montée quasiment impraticables et des parcours de descente exigeants », peut-on lire.

Une aide anti-recul

Par ailleurs, un mode Race permettra d’atteindre plus rapidement l’assistance maximale grâce à une poussée supplémentaire, « de sorte que les gros blocs de rochers, les racines ou les marches sont franchis encore plus facilement et plus habilement », poursuit la firme allemande.

À noter enfin que le système se dote d’une assistance à la marche intelligente avec aide anti-recul, appelée Hill Hold. De toute évidence, nous ne croiserons probablement pas le Performance Line CX Race Limited Edition sur des vélos urbains même haut de gamme. Il faudra se tourner vers les VTT de compétition pour y goûter.

