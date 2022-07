Ce VTT électrique ultra léger est ultra personnalisable et ultra cher

Le Lightrider E Ultimate fait partie des VTT électriques parmi les plus légers du marché : 14,6 kg. Surtout, ce modèle s’appuie sur un configurateur doté d’un niveau de personnalisation rarement aussi poussé.

Si les vélos électriques urbains poussent comme des champignons depuis ces deux dernières années, le segment des VTT électrifiés est lui aussi en plein développement. La marque suisse Thömus a d’ailleurs conçu un tout nouveau modèle répondant au nom de Lightrider E Ultimate.

Comme son nom l’indique, le poids du véhicule a été placé au cœur du cahier des charges. Généralement, les VTTAE souffrent d’un poids conséquent en raison des composants – des pneus plus gros, des systèmes de suspensions plus poussés – choisis et installés dessus. Pour autant, le Lightrider E Ultimate est disponible à partir de 14,6 kg.

Un innombrable choix d’options

Pour ce faire, la firme helvète a misé sur un cadre tout en carbone, un matériau notamment réputé pour sa légèreté mais qui a tendance à faire grimper le prix d’un cycle. L’autre particularité de ce modèle réside dans son configurateur en ligne, disponible sur le site depuis l’ouverture des précommandes.

Ce configurateur propose un immense choix d’options, qui permet à l’utilisateur de customiser son vélo à un niveau extrêmement poussé. Tout, ou presque, peut-être personnalisable : de la taille du cadre aux suspensions (et au débattement) en passant par les roues, les pneus, la selle, les pédales, le guidon, les poignées ou le collier de selle.

Forcément, la taille du cadre impacte le poids du vélo : pour un modèle XL, attendez-vous à dépasser la barre symbolique des 15 kilos. L’assistance électrique est quant à elle gérée par le système Bikedrive Air de Maxon, qui s’appuie sur un couple de 30 Nm, voire 40 Nm en pic. Ce qui est correct, mais pas non plus époustouflant.

À titre de comparaison, le Moustache Samedi 29 Game 9 grimpe jusqu’à 85 Nm de couple. Pour gravir des côtes et goûter à des reprises dignes de ce nom, c’est tout de même bien mieux. Mais en même temps, ce beau bébé monte à 24 kg sur la balance.

Le Lightrider E Ultimate, lui, est notamment réservé au trail et au cross-country : on aurait pu s’attendre à mieux, même si son faible poids ne nécessite peut-être pas autant de couple.

Prix et disponibilité

Trois choix de batteries sont proposés : 250 Wh, 360 Wh ou 426 Wh. Malheureusement, le constructeur ne donne aucune indication sur l’autonomie de chacune. Décliné en rouge, noir et blanc, le Le Lightrider E Ultimate est disponible en précommandes à partir de 6290 francs suisses, soit environ 6440 euros.

Si le site affiche bien ce tarif juste avant la configuration, le prix grimpe bizarrement à 10 101 francs suisses (environ 10 300 euros) au moment de franchir les étapes du configurateur. Les livraisons débuteront quant à elle à partir d’octobre 2022, précise eBike News.

