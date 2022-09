Ce VTT électrique hors de prix donne le tournis

Le fabricant Haibike a récemment lancé un nouveau vélo électrique répondant au nom de Lyke SE. Cet engin impressionne de par sa fiche technique, mais aussi son prix de 9999 euros dans sa configuration maximale.

Les VTT branchés semblent être en vogue du côté des constructeurs de vélos électriques. Ces derniers mois, les références se sont multipliées et l’intérêt à leur égard grandit petit à petit. Toyota travaille par exemple sur son propre modèle, le Lightrider E Ultimate s’était fait remarquer par son poids plume lorsque le duo Frey Bike donnait très envie sur le papier.

Au tour cette fois-ci du fabricant Haibike de renforcer son offre. Son catalogue déjà composé d’une quinzaine de VAE a en effet accueilli un tout nouvel arrivant, le Lyke SE. Fondée en 1995 à Schweinfurt, en Allemagne, la marque a voulu mettre le paquet avec un modèle ultra haut de gamme, nous apprend Hibridos y Electricos.

Poids maîtrisé

Destiné au tout-terrain, mais aussi à la descente, le Lyke SE impressionne à bien des égards. Son poids de 18,5 kg pourrait paraître élevé au premier abord, mais il est en réalité très contenu pour un VTT électrique tout suspendu – qui embarque généralement plus de composants, dont des suspensions.

Pour ce faire, la fibre de carbone a été privilégiée. Ce matériau est notamment réputé pour sa légèreté et sa résistance. La motorisation est à mettre au crédit d’un certain Fazua – rachetée à 100 % par Porsche en juin 2022 –, qui fournit ici son nouveau fer de lance présenté plus tôt cette année, le Fazua Ride 60.

Source : Haibike Source : Haibike Source : Haibike

D’un poids de 1,96 kilo, ce moteur fournit une puissance de 250 W pour une couple de 60 Nm. Il est donc en mesure d’assister l’utilisateur jusqu’à 25 km/h, comme le veut la loi européenne. Par ailleurs, Haibike est parvenu à légèrement l’intégrer dans la base du cadre, au niveau du pédalier, pour le rendre plus discret visuellement.

D’une capacité de 430 Wh, la batterie amovible est quant à elle nichée dans le tube oblique du vélo. Le constructeur ne précise pas quelle autonomie elle est capable de fournir. Ce qui est sûr, c’est qu’une batterie externe complémentaire peut être ajoutée pour ajouter 210 Wh de capacité, précise la fiche produit.

Des freins au top

VVTAE tout suspendu oblige, une suspension avant est couplée à un cadre suspendu. Haibike n’a pas lésiné sur les moyens puisqu’il s’appuie sur une fourche suspendue 36 Float Factory, en aluminium, d’un débattement de 140 mm. Il faut ensuite compter sur une suspension Float X Factory dans le cadre. Le tout est fourni par FOX.

Les roues de 29 pouces sont épaulées par des freins à disque hydrauliques Shimano XTR M9120 à quatre pistons. Là encore, le Lyke SE garantit une excellente qualité de freinage.

Tout ça a forcément un coût : comptez 9999 euros pour la version Lyke SE, contre 7499 et 6499 euros pour les déclinaisons Lyke 11 et Lyke 10, respectivement, dont la fiche technique perd légèrement en qualité. Le site français de l’entreprise vous indique par ailleurs où trouver un revendeur.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.