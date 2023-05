Ce moteur ultra léger vous donnera l’impression de faire du vélo… en vélo électrique

Le fabricant taïwanais Hyena travaille actuellement sur un tout nouveau moteur électrique nommé MRC-A150. Ultra léger et limité à une puissance de 150 W, ce système vise à vous épauler modestement sur vos trajets. Sur le papier, c’est un allié intéressant pour les vélos de route et les gravels électriques.

Les motorisations légères ont le vent en poupe dans le domaine du vélo électrique. Plusieurs constructeurs tentent d’apporter leur propre solution sur ce créneau, à l’image de Mahle et son Mahle X20 que nous avons pu tester sur l’Origine Help. Un autre fabricant entre dans la danse : Hyena, tout droit venu de Taïwan, nous apprend eBike News.

Hyena a présenté une toute nouvelle solution (E-Road Air) englobant à la fois le moteur, la batterie et le contrôleur pour un poids total de 3,2 kg. L’élément le plus marquant n’est autre que le moteur MRC-A150 de seulement 1,3 kg, et dont le poids aurait été réduit de 40 % par rapport au système précédent.

Une puissance très modérée

Ce type de motorisation n’est pas destiné à n’importe quel type de vélo électrique. Il est en effet taillé pour les vélos de route ou les gravels, qui cherchent à être soutenus par une motorisation légère pas forcément ultra puissante. Car le MRC-A150 n’est en effet pas un foudre de guerre avec sa puissance nominale de 150 W et son couple de 30 Nm.

Pour la ville par exemple, on s’attend généralement à un couple minimum de 45 Nm environ pour goûter à des démarrages et des reprises un minimum dynamiques. Surtout, la quasi-totalité des moteurs délivre une puissance de 250 W, la limite légale en Europe. Il est bien rare de croiser des valeurs plus basses.

Ce moteur n’en reste pas moins intéressant pour des pratiques plus sportives, pour quiconque cherchant à délivrer un minimum d’effort, sans non plus se tuer à la tâche.

Sans aucun test en conditions réelles, il est difficile de décrire le comportement électrique d’un tel système. Mais sa puissance et son couple relativement bas nous poussent à penser qu’il faudra intensifier son pédalage de manière plus poussée que la moyenne… et surtout plus poussée qu’un moteur de 250 W doté d’un couple de 80 Nm par exemple.

Finalement, le MRC-A150 peut être un bon compromis pour à la fois conserver un vélo de route électrique léger, fournir un effort mesuré mais réel et profiter d’une assistance électrique modérée.

Des partenaires savamment choisis

Rouler au guidon d’un VAE poids plume permet aussi de couper l’ensemble du système si l’envie vous en prend, et transformer votre monture en un vélo musculaire. Il suffit ensuite de jouer avec les bons rapports de vitesse pour ajuster votre braquet.

Forcément, Hyena associe cet ensemble à un capteur de couple. Avec, l’assistance électrique est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Le ressenti global n’en est que plus naturel.

Pour aller plus loin

Vélo électrique : ce moteur français ultra léger a un grand rôle à jouer dans le poids de certains VAE

La batterie, de son côté, revendique une capacité de 250 Wh, ce qui est là encore très faible pour réussir à bien maîtriser le poids du système. L’entreprise taïwanaise a déjà noué des partenariats intéressants avec Trek ou encore Cannondale, soit des candidats idéaux pour intégrer sa solution sur des vélos de route et des gravels électriques.

Le constructeur prévoit d’en dévoiler davantage au salon Eurobike qui se tient du 21 au 26 juin à Francfort, en Allemagne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.