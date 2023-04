Test de l’Origine Help Fast Urban : tout en légèreté, tout en finesse, tout en maîtrise

Constructeur de vélos de route résolument haut de gamme, Origine a pris le virage de l’électrique avec le tout premier VAE de son histoire, le Help, décliné en modèle urbain, gravel et route. Nous avons testé ce poids plume une dizaine de jours dans sa version Fast Urban Flatbar. Voici notre verdict.

Origine est un fabricant de vélos d’origine française. Voilà maintenant plus de 10 ans qu’il conçoit des cycles définitivement haut de gamme. L’assemblage est réalisé en France, à la main, dans un atelier basé à Somain, dans le Nord. Au menu de son catalogue : des vélos de route avant tout, mais aussi des VTT et des gravel.

Connu et reconnu pour son savoir-faire, Origine s’est récemment positionné sur le créneau des vélos électriques avec sa gamme Help. Cette dernière s’arme aussi bien d’un modèle pour la route – le segment historique de la marque –, la pratique du gravel et la ville. Le Fast Urban Flatbar est la version qui est passée entre nos mains.

Voici notre test complet.

Origine Help Fast Urban Flatbar LS29 Fiche technique

Modèle Origine Help Fast Urban Flatbar LS29 Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Batterie amovible Non Bluetooth Non GPS Non Écran Poids 13,12 kg Couleur Rouge Phares 1 Feu arrière 1 Prix 3526 Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Origine Help Fast Urban Flatbar LS29 Un configurateur presque infini, un unique canal de ventes

Avant de rentrer dans le vif du sujet, attardons-nous un instant sur le canal de vente utilisé par Origine, et le configurateur assez unique en son genre proposé aux clients. Les vélos Origine ne s’achètent qu’en ligne exclusivement, sur le site officiel du fabricant. Aucune boutique physique partenaire n’est en mesure d’en vendre.

Pourquoi ? Car la philosophie d’Origine s’appuie sur une expérience d’achat basée sur l’ultra personnalisation de son vélo. Et pour cela, seuls un site internet et un configurateur bien conçu sont en mesure de l’assurer. Les possibilités sont aussi nombreuses que la quantité de composants qu’il est possible de personnaliser. C’est impressionnant.

Cadre, fourche, compteur, dérailleurs, disques, cassettes, pédaliers, roues, pneus, selle, tige de selle, cintre, potence, poignées, pédales, porte-bidon, porte-bagages, garde-boue : vous avez saisi le principe. Le groupe met un point d’honneur à dégainer un très large éventail de coloris, dont la peinture est de qualité automobile, assure-t-on.

L’abrasion, les chocs, les gravillons et les UV sont ainsi mieux gérés. Origine dispose même de son propre atelier de peinture, basé en France, pour chapeauter ces opérations. Dans tout ceci, un détail doit être retenu : les pièces proposées dépendent des stocks du moment. Si elles apparaissent sur le configurateur, c’est qu’Origine les possède.

Ce faisant, la marque tricolore garantit la disponibilité de votre modèle configuré, mais aussi et surtout un temps de fabrication et de livraison maîtrisé et contenu : pour l’envoi d’un modèle, il faut compter entre 6 et 8 semaines. Ce qui est somme toute convenable, à l’heure où certains cycles pouvaient mettre des mois à arriver à bon port.

Origine ne s’adresse pas aux néophytes et autres débutants, mais bien à des cyclistes un minimum chevronnés, si ce n’est des fins connaisseurs à la recherche d’une expérience d’achat ultra personnalisée, mais aussi accompagnée. Les clients reçoivent en effet un appel pour valider la configuration, expliquait 3Bikes.

Par défaut, l’Origine Fast Urban Flat Bar coûte la somme de 3529 euros. Notre version – la même testée par nos collègues de Numerama – grimpait quant à elle à un poil plus de 4000 euros.

Origine Help Fast Urban Flatbar LS29 Design : un vélo électrique, vraiment ?

L’Origine Fast Urban Flatbar n’est pas un vélo électrique comme les autres, car il n’a rien d’un vélo électrique au premier abord. Je vous mets au défi de le classer dans la catégorie des VAE dès le premier regard, tant son moteur et sa batterie font dans la discrétion. L’intégration de l’accumulateur est sans doute la plus impressionnante.

La petite batterie de 250 Wh est en effet nichée dans la barre inférieure du cadre, qui s’avère en prime très fine. En général, les cycles branchés accueillant un tel composant dans leur cadre souffrent d’un gabarit plus imposant, et au passage moins raffiné. Ce n’est clairement pas le cas ici : le résultat est tout bonnement bluffant.

Origine a réalisé un travail intéressant sur les pliures de soudure inhérentes à l’assemblage du cadre : elles sont ici polies avec brio, au point de disparaître presque en entier. Son aspect fuselé trahit – dans le bon sens du terme – un poids ultra contenu : c’est le cas, avec ses 13,6 kg sur la balance. Si vous vous amusez avec le configurateur, vous parviendrez à baisser le poids du vélo à 11,8 kg. Une prouesse.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce poids plume revêt forcément plusieurs avantages. D’un point de vue pratique, l’Origine Help peut être porté sur plusieurs étages et à la force de vos bras, sans grande difficulté. D’autant plus que le cadre fermé permet de poser la barre supérieure sur votre épaule, un très bon appui pour amortir le tout.

Nombreux sont les vélos électriques à atteindre voire dépasser la barre des 20 kg. Dans ce cas-là, un local sécurisé ou un ascenseur sont nécessaires pour le stocker. Notre protagoniste du jour n’a que faire de toutes ces problématiques : c’est suffisamment rare pour le souligner.

Manœuvrer ce vélo en intérieur (bureau, appartement) est aussi un jeu d’enfant grâce à un rayon de braquage ultra court, et encore une fois, une légèreté qui facilite son contrôle à une main.

Des équipements parfois discutables, mais il y a une raison

Pour certains et certaines, la quantité et la qualité d’équipements de série sont un critère important à l’achat. Il faut être ici un poil moins regardant, mais l’indulgence est aussi de mise. Pourquoi ? Car l’Origine Help cherche avant tout à tirer son poids le plus bas possible : l’absence de béquille est-elle donc étonnante ? Pas vraiment.

Même question sur le matériau des garde-boue, en plastique : cela les rend plus cheap et moins robuste, à défaut d’alourdir le vélo. C’est un choix assumé et compréhensible, même si la béquille nous a clairement manqué lors de notre essai, pour poser son vélo çà et là. Il faut faire avec, ou plutôt sans.

En revanche, on peut légitimement tiquer sur le modèle de phare avant disponible de série : il n’y en a tout bonnement pas. Seule une option payante vous permet d’équiper votre deux-roues : un phare Son Edelux ou Spanninga, facturés dans tous les cas 214 euros. Vous pouvez toujours vous rabattre vers un modèle bon marché acheté sur un site spécialisé ou grand public.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Notre modèle d’essai était affublé du Son Edelux, dont le Lux atteint la valeur de 100. Pour rappel, le Lumen correspond à la quantité de lumière projetée par une LED. Le Lux, lui, représente la quantité de lumière diffusée sur une surface (mur, route, etc.) à 10 mètres de distance selon la norme allemande. Le fait est que le modèle en question est un excellent allié pour la ville et les routes peu éclairées.

On regrette en revanche la solidité du système de fixation : le phare avant était régulièrement branlant durant notre usage – la faute peut-être à des routes un peu trop cabossées. Nous avons été obligés de revisser le boulon à plusieurs reprises.

Pour aller plus loin

Les meilleurs accessoires vélo pour rouler en sécurité en ville

De son côté, le porte-bagages arrière est fin, mais extrêmement bien fixé au vélo. Cela rassure pour transporter jusqu’à 18 kg de charge. Un porte-bagages avant est disponible en option au prix de 80 euros.

Origine Help Fast Urban Flatbar LS29 Connectivité : une application tierce au menu

Origine ne fournit pas de connectivité à proprement parler. Le constructeur s’appuie en fait sur son partenaire industriel Mahle, dont l’application My SmartBike est compatible avec l’Origine Help. Vous avez ainsi droit à de la data liée à votre conduite et vos trajets.

L’application n’est pas la plus léchée qui soit, mais elle fait le boulot : pourcentage de batterie restant, autonomie, connexion à Strava, alertes et notifications liées à votre activité physique, gestion des unités de mesure (mètres, pieds, km, miles), fil d’actualités, voilà les principales informations fournies au cycliste.

Si vous lancez un trajet, plusieurs interfaces vous offrent une vue globale sur des données en direct : vitesse moyenne, fréquence cardiaque, temps, distance, calories brûlées, cadence, watts de la batterie, localisation depuis votre smartphone.

Il faut en revanche faire l’impasse sur le moindre système de sécurité, que ce soit une puce GPS pour suivre à la trace sa monture, ou une alarme susceptible de dissuader des personnes malveillantes. À ce prix-là, c’est toujours un peu regrettable.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs traceurs GPS pour vélo ? Notre sélection

Aucun écran de série n’est proposé : il faut payer l’option à 96 euros pour embarquer un compteur Pulsar One Display. Sinon, une jauge lumineuse intégrée au tube supérieur du cadre indique le mode d’assistance utilisé et l’autonomie restante. Plus la jauge est faible, moins il y a d’autonomie.

Au niveau de cette petite interface, un bouton permet à la fois d’éteindre ou d’allumer le système via un appui long, et de changer de mode d’assistance avec un simple et unique appui. Au total, quatre modes d’assistance sont disponibles et définis selon un code couleur :

Blanc : Off

Vert : Éco

Orange : Sport

Violet : Turbo

Origine Help Fast Urban Flatbar LS29 Une conduite remplie de plaisir

Amateurs et amatrices de posture droite, passez votre chemin. L’Origine Help n’est pas un vélo électrique typé hollandais, comme sur un Moustache par exemple, mais opte davantage pour une posture semi-penchée, voire penchée qui appelle à la performance. Pensez à bien prendre cet élément en compte.

Ce modèle n’est pas un vélo électrique plan plan à même de vous transporter d’un point A à un point B sans grande saveur. C’est avant tout un VAE plaisir, joueur, rapide (nous le verrons plus tard) et destiné aux passionnés de vélos. Il se montre aussi et surtout bien adapté à la ville.

Large de 60 cm, son guidon flatbar permet en effet de facilement se faufiler entre une file de voitures ou sur une piste cyclable étroite et fréquentée. C’est certes plus large qu’un Cowboy 4 ST (57 cm) ou Jitensha équipé d’un guidon Lowriser (49,5 cm), mais c’est aussi plus court qu’un Trek FX+ (62 cm) ou Nakamura E-Crossover V (65 cm).

Une transmission Shimano jouissive

Soyons direct d’emblée : l’association dérailleur Shimano GRX 600, pédalier GRX 600 et cassette Shimano R7000 (en option) est une merveille. C’est tout simplement la transmission la plus aboutie, la plus fun et la plus jouissive que nous avons testée depuis le lancement des essais vélos électriques sur Frandroid.

Ce système est à couper le souffle, de par la précision technique que l’on ressent à chaque changement de vitesse : fluidité, fiabilité et flexibilité sont les maîtres mots. Si vous vouliez du haut de gamme, vous êtes ici servis. Cette transmission à 11 vitesses offre, en plus de cela, une large amplitude pour faire varier votre braquet.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les premières vitesses sont parfaites au démarrage, lorsque les rapports plus hauts délivrent la résistance idéale en descente ou à allure vive. Car c’est l’un des points forts de cet Origine Help : passé la limite légale de 25 km/h à laquelle l’assistance peut vous aider, aucun effet on/off se fait ressentir.

En réalité, il est tout à fait possible de monter à 30 km/h, voire plus, sans grande difficulté. À condition d’utiliser les vitesses adéquates et d’être généreux dans votre effort. Plus globalement, rouler sans aucune assistance électrique est tout à fait possible eu égard au faible poids du modèle. Dans ce cas, les rapports de vitesses revêtent une importance toute particulière.

Un moteur suffisamment coupleux

Pour son Help électrique, Origine a fait appel au fournisseur allemand Mahle et son moteur X20 d’un couple de 55 Nm. Précisons que le moteur intègre un capteur de couple. C’est largement suffisant pour un VAE de 13 kg : vos démarrages sont dynamiques pour rapidement atteindre les 25 km/h, à condition encore une fois de bien jouer avec les rapports.

En revanche, nous aurions probablement aimé un poil plus de réactivité dès les premiers coups de pédale. Nous ne disons pas que l’Origine Help est long à la détente, mais d’autres VAE vendus au même prix, voire moins chers font mieux (Iweech, Cowboy, la gamme Moustache).

Présenté en 2022, le Mahle X20 ne pèse qu’1,399 kg : il participe donc à cette idée selon laquelle un vélo peut être électrique et léger, comme c’est ici le cas. Nous pourrions tout de même pointer du doigt le léger bruit qu’il émet pendant vos trajets : ce n’est pas rédhibitoire, mais vous l’entendez assez pour vous faire la remarque.

Un confort dans les choux

Si l’Origine Help échoue dans un domaine, c’est bien le confort. Tout du moins dans la configuration que nous avons eue en main, à savoir une selle Italia x3 des plus incommodes pour votre séant, même sur des trajets de 15 minutes, associé à des pneus Hutchinson de 28 pouces certes efficients, mais trop justes pour filtrer les aspérités de la route.

Surtout, l’Origine Help tourne le dos à la moindre selle ou fourche suspendue. Encore une fois, l’absence d’une fourche suspendue peut se comprendre si les ingénieurs veulent contenir le poids. Mais une selle suspendue ne l’aurait pas non plus alourdi tant que ça, et aurait un minimum sauver les meubles.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les poignées ont aussi eu tendance à m’attaquer les paumes de mains au bout de quelques minutes de trajet. Globalement, j’ai dû adopter de nouveaux réflexes pour limiter la gêne provoquée par les multiples à-coups, à savoir légèrement relever mon derrière au moment de franchir de petites irrégularités.

Si le confort est un critère essentiel pour vous, sachez que cet Help ne devrait alors pas vous correspondre.

Des freins parfaits

Nous n’avons tout simplement aucun reproche à faire aux disques de frein SwissStop Catalyst One de 160 mm. La friction est constante, mordante, progressive, pour un freinage tout simplement sécuritaire. Vous n’avez pas besoin de vous acharner sur les manettes de freins pour vous arrêter ou ralentir.

Forcément, un freinage très intense a tendance à légèrement bloquer la roue, comme sur la majorité des vélos électriques. Mais sincèrement : vous n’en arriverez jamais là tant la progressivité est au rendez-vous. Bref, un sans faute.

Sensible au vent, mais ultra maniable

Origine a réalisé un travail vraiment convaincant sur le train avant de son vélo : le Help se montre extrêmement maniable, grâce à un guidon à la fois docile et souple à manipuler, sans grosse perte de contrôle, que ce soit à basse ou haute vitesse. C’est vraiment appréciable pour éviter des obstacles à la dernière seconde.

Vigilance en revanche en cas de vents latéraux violents : une forte bourrasque a tendance à beaucoup bousculer la roue avant, au risque faire trembler le guidon et vous surprendre en pleine ligne droite. La légèreté du vélo et sa conception peuvent en partie expliquer ce petit écart qui n’a rien de rédhibitoire non plus.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dernier élément (en option) et pas des moindres : les pédales Look Trail Roc dont la surface d’appui accueille 12 picots remplaçables qui offrent une excellente adhérence à votre chaussure. C’est bête à dire : mais lorsque vous y goûtez, il est difficile de revenir en arrière. L’impression de ne faire qu’un avec le vélo électrique est encore plus renforcé.

Origine Help Fast Urban Flatbar LS29 Une autonomie moyenne, mais ce n’est pas grave

Disons-le de suite : l’autonomie de l’Origine Help n’est pas folichonne. Autour de 35 kilomètres avec le mode Turbo principalement utilisé. De quoi vider les 250 Wh de la batterie en trois aller-retour, ainsi qu’un aller, entre mon domicile et mon travail. Passer par la case recharge au beau milieu de la semaine a donc été une nécessité. À noter : il est possible d’acheter une gourde – batterie permettant d’augmenter l’autonomie de 75 %, pour 470 euros de plus.

Sauf que la portée de l’Origine Help Fast Urban n’a peut-être pas le même degré d’importance que les autres vélos électriques. Pourquoi ? Car il est tout à fait envisageable de rouler sans aucune assistance électrique. De quoi permettre à ceux qui ne veulent pas toujours rouler avec l’assistance de faire un peu d’exercice, comme sur un vélo musculaire. Au démarrage, l’effort peut être très contenu avec un rapport de vitesse adapté (vitesse 1 ou 2).

Une fois dépassé les 18 km/h environ, votre rythme de croisière se met tranquillement en place, pour une expérience de conduite peu ou prou similaire à un vélo musculaire. En clair : même en rade de batterie, cet Origine Help est totalement utilisable. Ce qui n’est clairement pas le cas avec un VAE de 20 kg.

Important à savoir : la batterie n’est pas amovible. C’est dommage, même si le poids plume du vélo vous permet de le porter sur quelques étages. Ça compense un peu, mais ce n’est pas l’idéal non plus. En l’état, cela reste moins pratique qu’une batterie amovible. C’est donc à prendre en compte.

Origine Help Fast Urban Flatbar LS29 Prix et disponibilité

L’Origine Help Fast Urban est exclusivement disponible sur le site officiel de la marque française, à un prix de base de 3529 euros au moment de lancer le configurateur. En jouant avec les options, il est évidemment possible de faire grimper la note, mais aussi de la baisser de quelques dizaines d’euros selon les composants choisis.

Des primes à l’achat sont disponibles selon votre région, département, ou ville – une aide nationale est aussi disponible. En Île-de-France par exemple, un coup de pouce de 500 euros permet d’amortir convenablement votre achat. N’hésitez surtout pas à vous informer auprès de votre collectivité.



au meilleur prix ? Où acheter L' Origine Help Fast Urban Flatbar LS29 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment