Origine Help : ce nouveau vélo électrique français est l’un des plus légers du marché

Origine a levé le voile sur le tout premier vélo électrique de son histoire, le Help. Réputée pour ses vélos de route, gravels et VTT musculaires haut de gamme, la marque française mise ici sur un cycle branché très léger et endurant, le tout à un prix relativement élitiste.

Avec une forte croissance des ventes – + 29 % entre 2019 et 2020, + 28 % entre 2020 et 2021 –, le secteur des vélos électriques fait forcément de l’œil à de nombreux constructeurs. D’autant plus lorsque la pratique du vélo tend à fortement se renforcer depuis trois ans – + 33 % entre 2019 et 2022 –, tout particulièrement en milieu urbain.

Il paraît donc normal et logique d’accueillir régulièrement de nouveaux acteurs en la matière. Le constructeur français Origine en fait partie, lui qui se positionne pour la première fois de son histoire sur le créneau des vélos électriques. Qu’à cela ne tienne, la marque française a derrière elle de l’expérience et un véritable savoir-faire en matière de cycles.

Moins de 15 kilos

L’entreprise nordique – son usine se situe à Somain – possède un catalogue de vélos de route, gravels ou encore VTT haut de gamme. C’est logiquement sur ce segment que le Help, le nom de son vélo électrique, vient s’installer. Et comme pour ses autres modèles, le site officiel propose un configurateur pour personnaliser votre vélo comme bon vous semble.

Rentrons dans le vif du sujet : quel est le principal point fort du Help ? À n’en pas douter, son poids plume de 12 kilos interpelle forcément au moment de découvrir sa fiche technique. C’est un poids extrêmement léger pour un vélo électrique, dont la plupart se situe davantage autour des 20 kilos.

Origine vous invite donc à exploiter cet atout, qui en devient une force si vous n’avez plus d’autonomie. « Si par mégarde vous oubliez de charger votre batterie, pas de panique, le Help roule littéralement comme un véritable vélo musculaire, sans frottement électrique et vous ramènera à votre destination sans débauche d’énergie excessive », promet-on.

Large choix de personnalisation

Destiné à apporter une saveur sportive à vos trajets urbains, le Help s’appuie sur une motorisation allemande signée Mahle. Ce fournisseur a notamment équipé plusieurs gravels électriques, que sont l’E-Gravel Dynamica de la marque italienne Titici et l’Endurance SL e Hero de l’entreprise britannique Ribble.

Placé dans le moyeu de la roue arrière du Help, le moteur Mahle X20 revendique un couple intéressant de 55 Nm. Ce n’est certes pas au niveau des moteurs centraux de Bosch, dont les meilleurs grimpent à 85 Nm, mais cela devrait s’avérer suffisant pour des trajets urbains – à noter que le Help est aussi décliné en version gravel.

Du côté de la transmission, la société française collabore avec Shimano d’un côté, et Sram de l’autre. La philosophie propre de la marque vous permettra ensuite de configurer votre vélo et choisir la transmission que vous souhaitez. « Nous avons aussi des vélos présélectionnés avec différents équipements pour différents budgets », nous précise-t-on.

Le choix des freins et des pneus s’effectue sur le même principe que la transmission. Quant au cadre, le matériau utilisé est de l’aluminium, avec un procédé dit multi butted. « Ce qui signifie que les tubes ont été étirés et travaillés pour le meilleur compromis solidité/légèreté/dynamisme », explique la marque.

Belle autonomie théorique

Intégrée dans le tube diagonal du cadre, la batterie offre une autonomie théorique variant entre 80 et 100 km « sur un parcours plat à vallonné », indique Origine. En montagne, cette valeur baisse. Il sera dans tous les cas nécessaire de tester le vélo en conditions réelles pour corroborer ce rayon d’action.

Origine ajoute qu’un range extender conçu pour augmenter la capacité de la batterie à 435 Wh sera disponible dans le courant du mois d’octobre.

Bonne nouvelle, le cycle embarque un capteur de vitesse, de couple et de cadence « dont la collecte des informations permet d’adapter l’assistance pour qu’elle soit la plus naturelle ». En clair : l’assistance électrique transmise devrait être proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales, pour une expérience à la fois dynamique et naturelle.

Origine Help : prix et disponibilité

Le Help opte pour trois modes d’assistance, combinés à un mode neutre qui ne fournit aucune aide. L’application My SmartBike apporte quant à elle une touche de connectivité. Dessus, vous pouvez notamment choisir parmi trois modes préréglés, qui configurent la puissance de pointe, l’accélération et la réactivité de chaque niveau d’assistance.

Parlons prix et disponibilité : le Help débute à 3490 euros, mais peut tout à fait grimper selon la configuration effectuée. Comptez ensuite entre 6 à 8 semaines avant de recevoir votre précieux, à compter de votre date de commande.

