Pour vous, quel est le principal frein à l’achat d’un vélo électrique ?

Les vélos électriques connaissent un succès indiscutable depuis 2020 et le début du Covid-19. Mais plusieurs facteurs peuvent encore freiner les utilisateurs à franchir le cap de l'achat. Pour quelles raisons ? C'est l'objet de notre sondage de la semaine.

Les études parlent d’elles-mêmes. Depuis 2020 et l’arrivée du Covid-19, le marché des vélos électriques connaît une forte croissance : entre 2019 et 2020, les experts ont observé une croissance de 29 %, pour un total de 514 672 VAE écoulés. La dynamique n’a pas faibli l’année suivante, avec 660 000 exemplaires vendus, soit une hausse de 28 %.

L’envie de se déplacer plus proprement, d’abandonner la voiture et de fuir les transports en commun a poussé de nombreuses personnes à franchir le cap. Pour autant, de nombreux efforts sont encore à faire. Les villes doivent davantage investir dans les infrastructures cyclables pour apporter un cadre sécurisé aux usagers.

Un ticket moyen élevé

Aussi, la crise industrielle et logistique qui touche actuellement le secteur des vélos branchés n’aide pas à tirer les prix vers le bas. Il y a deux ans, le prix moyen d’un VAE atteignait les 2079 euros tout de même. Chiffre qui a probablement augmenté depuis, en raison de la conjoncture économique délicate que l’industrie traverse.

Certes plus pratiques qu’un scooter en termes de gabarit, les vélos électriques n’en restent pas plus lourds et massifs qu’un cycle musculaire. Donc plus difficile à transporter et entreposer chez soi en cas d’espace restreint ou d’immeuble sans ascenseur. Faut-il aller l’attacher dehors ? La peur de se le faire voler est totalement légitime et rebutante — voici d’ailleurs nos conseils pour éviter que cela vous arrive.

Des aides en pagaille, mais pas suffisantes ?

Les aides de l’État ne manquent pas, mais restent inégales selon les régions et la politique des collectivités territoriales. De nombreux usagers n’ont pas encore accès à des primes suffisamment décentes pour amortir un tel investissement. Bref, les raisons qui pourraient vous rendre frileux ou frileuses à l’idée d’acheter un VAE sont multiples et compréhensibles.

C’est pourquoi nous souhaitions vous poser la question suivante une fois le décor planté : pour vous, quel est le principal frein à l’achat d’un vélo électrique ?

Chargement Pour vous, quel est le principal frein à l'achat d'un vélo électrique ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Les prix trop élevés

Trop dangereux, car trop peu d'infrastructures cyclables

Pas assez d'aides de l'Etat

C'est trop lourd et je n'ai pas assez de place chez moi

L'offre actuelle ne m'intéresse pas

J'ai peur de me le faire voler

Comme d’habitude, n’hésitez pas étayer votre propos dans la rubrique commentaires de cet article, voire même de proposer un nouveau choix de réponse si les propositions du sondage ne vous conviennent pas.

