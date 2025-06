On a vu l’un des vélos pliants électriques les plus compacts du monde : il rentre même dans une valise

Capable de rentrer dans une valise une fois plié, le Lemmo Zero pourrait devenir une référence dans le monde du vélo pliant électrique, en plus d’un poids de 12,5 kg et d’un univers connecté.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

La marque allemande Lemmo s’était fait un nom dans le monde du vélo électrique avec un premier modèle original, le Lemmo One, un vélo hybride aussi bien utilisable en musculaire qu’en électrique grâce à un poids réduit et au moteur débrayable. Autre force de l’entreprise, elle innove avec un environnement connecté complet.

Si la firme berlinoise avait exposé un vélo longtail électrique lors de l’édition 2024, le salon Eurobike 2025 (Allemagne) était sous le signe du vélo électrique pliant. Le Lemmo Zero a fait parler de lui, puisque présenté en images lors de la conférence du constructeur automobile Nio. Le VAE débarque en édition limitée, mais aussi en tant que vrai nouveau modèle dans la gamme.

Une taille mini et des astuces au pliage

Le Zero est un vélo électrique pliant avec un format 16 pouces, et se revendique 20 % plus compact que la référence Brompton C Line. On a pu expérimenter le pliage, qui débute par une roue arrière à rabattre sous le cadre. Première astuce, un pied doté de deux roulettes sort du tube de selle pour stabiliser le vélo, et permettre de le faire rouler en mode trolley.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

La seconde se passe dans l’étape suivante, où la roue arrière passe à travers le cadre grâce à un petit clapet ! Pour ce faire, Lemmo fait appel à une structure creuse en fibre de carbone. Une fois la potence et la selle pliées, le Lemmo Zero est si petit qu’il rentre dans une valise, parfait pour l’emmener avec soi lors des voyages ! On attend encore les dimensions exactes du vélo électrique pliant, qui communique sur un poids de 12,5 kg dont 2 kg de batterie.

Le Lemmo Zero se fait petit dans une valise ou dans un coffre. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Un Lemmo Zero connecté

Inconvénient du cadre creux, il ne peut héberger cette batterie. Celle-ci se positionne à l’avant sur la potence, copiant ainsi Brompton (à qui Lemmo reprend aussi l’idée de la pédale amovible pour réduire l’espace).

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le boîtier amovible Smartpac Air est cependant compact et ne pèse que 2 kg, tout en conservant la connectivité du Smartpac du Lemmo One avec deux prises USB. Son autonomie est cependant limitée à 30 km au maximum, en raison d’une faible capacité de 159 Wh.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

La batterie alimente le petit moteur avant de 900 grammes, comprenant la même technologie de débrayage manuel. Le couple moteur de 30 Nm suffit à se mouvoir facilement à 25 km/h, et transmet l’assistance via un dérailleur 5 vitesses.

Le Lemmo Zero est un vélo électrique pliant connecté via sa batterie, mais l’est aussi directement par son électronique dans la potence. L’application Lemmo offre entre autres une alarme, un verrouillage à distance, et même la connexion via la voiture électrique Nio ET5.

La version spéciale Lemmo Zero Nio. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Cette fonction est spécifique à l’édition limitée conçue avec le constructeur chinois, qui aurait déjà séduit 5 000 clients selon Lemmo.

Un prix attractif au lancement

La disponibilité de ce vélo électrique pliant est prévue en octobre 2025, tandis que la marque lance déjà les précommandes. L’offre est en taille unique – taille de 150 à 195 cm – et en deux coloris gris.

Par contre, il n’y a pas de béquille ni de garde-boue, ce qui limite l’usage quotidien en cas de pluie. C’est sans doute une des limites du système de pliage de ce Lemmo Zero. Précision, les roues chaussent des pneus polyvalents Innova, et incluent des freins mécaniques à disques (140 mm avant, 120 mm arrière).

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le prix démarre à 1 790 euros pour les premiers clients, avant de grimper progressivement au tarif final de 2 390 euros cet automne. C’est ainsi 30 % plus abordable qu’un Brompton Electric C Line, mais évidemment plus cher que le futur Decathlon Btwin E-FL 900 découvert aussi à l’Eurobike.

Une seconde version musculaire est possible comme pour le Lemmo One, sans assistance électrique, à partir de 1 190 euros (puis 1 790 euros en octobre). Dans ce cas, l’achat de la batterie Smartpac Air reste possible a posteriori, pour la somme de 600 euros.

Le prototype Lemmo APV à l’Eurobike 2024. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Enfin, le vélo cargo électrique de type longtail Lemmo APV est toujours en développement, mais n’arrivera au mieux qu’en 2026.