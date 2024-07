Un longtail électrique pour les balades du week-end ? Oui, et on en a même croisé un à l’Eurobike 2024

Suite au premier modèle connecté "One", la jeune marque berlinoise Lemmo lève le voile sur un futur vélo cargo taillé pour les sorties tout-chemin en famille. Nous l'avons découvert à l'Eurobike 2024, à Francfort.

Lemmo a fait sensation avec son premier vélo électrique, le simplement nommé One. Typé fitness, léger et technologique, il ne comportait que de petits défauts, corrigés avec la version MK2 apparue ce printemps 2024. La start-up berlinoise l’a en plus décliné en version « One Max » dotée d’une suspension avant, de pneus polyvalents et d’un moteur de 56 Nm de couple. Mais Lemmo ne veut pas se reposer sur un seul VAE, et présente un tout nouveau concept-bike à l’Eurobike 2024, organisé à Francfort.

Le vélo allongé des sentiers

Alors que l’on pouvait attendre un vélo plus urbain ou aventurier, le Lemmo APV, de son nom, détonne. Découvert sur le stand de la marque, l’APV est un vélo cargo de type longtail, dont le style dénote avec le reste du marché. On retrouve l’audace Lemmo dans le dessin du cadre et son immense barre inférieure, sans barre supérieure. Mélangeant carbone et aluminium, son poids tournerait autour de 35 kg, relativement bas au vu des prestations.

Par contre, l’enjambement n’y semble pas forcément facile. Et il lui manquerait une selle télescopique pour les plus petits gabarits. Ce cargo propose toutefois une géométrie intéressante, à savoir une grande roue avant de 26 pouces pour la maniabilité et une roue arrière de 20 pouces pour faciliter le chargement (et descendre le centre de gravité) et optimiser la stabilité arrière.

Moteur arrière et option courroie

La suspension est limitée à 60 mm de débattement, une donnée identique à la suspension l’arrière au travers d’un ressort caché à l’avant des bases. Typé VTC, ce Lemmo APV dispose de pneus Schwalbe Smart Sam pour les sentiers, mais laissera le choix étrange entre un dérailleur à cassette 9 vitesses – visible ici – ou d’une courroie – monovitesse ?

À l’opposé, le moteur moyeu laisse de la place à la grande batterie de 960 Wh, suggérant de longues randonnées en famille. Il faudra oublier le Smartpac à clipser sur le cadre, mais l’esprit de la batterie du Lemmo One reste, avec le pack à coulisser dans une ouverture sur le côté gauche du cadre.

La batterie et la connectivité sont identiques au One, incluant la géolocalisation, l’Apple FindMy ou encore une alarme. Offrant un porte-bagages arrière, le longtail allemand supporte 200 kg (vélo et cycliste inclus) et propose des garde-boue de série.

D’ailleurs, le garde-boue avant intègre l’éclairage, un équipement que devrait proposer le Lemmo One nous indique la marque, afin de le rendre compatible avec un porte-bagages avant. Les accessoires classiques, type coussin, barres de maintien, repose-pieds et porte-bagages avant seront proposés par défaut.

Lancement début 2025

Le Lemmo APV entrera en production début 2025. Pour le moment, la firme teutonne lance des précommandes à 99 euros. Néanmoins, la marque n’a pas voulu nous donner de prix, mais espérons qu’il soit aussi attractif que celui du One.