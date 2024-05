Un VTC électrique bien équipé et pensé pour l’aventure ? Le nouveau Lemmo One veut se faire une place

Lemmo dégaine un nouveau vélo électrique taillé pour les balades en week-end : voici le Lemmo One Max Turbo Trekker, qui adopte une série de composants spécifiquement pensée pour le trekking. Le tout à un prix qui tourne autour des 3000 euros.

Alors que les vélos électriques urbains ont largement séduit les citadins ces quatre dernières années, une autre catégorie de cycle a aussi fait son trou : les vélos trekking, ou VTC, appréciés pour leur polyvalence. Ils peuvent en effet aussi bien vous servir en ville avec une bonne dose de confort, que le week-end le temps d’une balade sur de petits sentiers battus.

De nombreuses marques tendent donc à se positionner davantage sur cette famille de deux-roues. À l’image de Lemmo, dont le nouveau Lemmo One Max Turbo Trekker adopte les principaux codes du trekking, découvre-t-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Trois principaux changements

Qu’a-t-il de plus que le Lemmo One MK2 et le Lemmo One premier du nom pour s’aventurer en dehors du bitume des villes ? Une fourche suspendue RockShox Rudy Ultimate XPLR de 40 mm de débattement pour commencer, associée à une tige de selle suspendue et des pneus Continental Terratrail pensés pour le gravel. Ce trio fait déjà une belle différence sur le papier, tant en termes d’adhérence que de confort de conduite. C’est prometteur.

Lemmo est allé encore plus loin et a boosté la « puissance » de son produit avec un couple de 56 Nm, contre 40 Nm sur ses autres VAE. On retrouve pour le reste un capteur de force, une batterie amovible de 531 Wh, un support smartphone et une transmission Shimano Deore à 10 vitesses largement éprouvée.

Le Lemmo One Max Turbo Trekker pèse 21 kg au total, voire 18,5 kg si vous retirez la batterie et souhaitez l’utiliser en mode musculaire. Au passage, un petit porte-bagages capable de supporter jusqu’à 12 kg de chaque côté est aussi au menu.

Prix, taille et coloris

Pour rappel, le modèle Lemmo One MK2 est vendu au prix de 2290 et 2390 euros en version chaîne et singlespeed, respectivement. Ici, la note grimpe logiquement eu égard au niveau d’équipement supérieur : 2990 euros pour son prix de lancement, 3390 euros ensuite.

Ce tarif onéreux le place devant des concurrents de choix autant chez Moustache, Winora ou Nakamura. Décliné en coloris sable ou gris, ce vélo électrique est disponible en taille L (170 – 185 cm) et XL (185 – 200 cm) avec son cadre haut, ou en taille ST (160 – 185 cm) avec un cadre bas.