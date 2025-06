On a essayé ce nouveau moteur à boîte automatique qui pourrait alimenter de futurs vélos électriques Intersport

Le moteur Ananda R900 intègre trois vitesses automatiques, qui nous a convaincu lors de notre essai à l’Eurobike 2025 avec des passages qui varient selon l’utilisation. De quoi séduire Intersport Nakamura, l’un de ses partenaires privilégiés ?

Source : M. Lauraux pour Frandroid

La grosse tendance de l’édition 2025 du salon du vélo Eurobike à Francfort (Allemagne), c’est le moteur pour vélo électrique. S’il est l’affaire de gros bloc centraux comme le Yamaha PW-X4 ou de modèles miniatures à l’instar du TQ HPR40, le moteur arrière n’a pas dit son dernier mot.

Ananda répond à Bafang

Ananda : lui aussi sait innover, en acceptant des boîtes automatiques, comme le Bafang 2 vitesses que Frandroid a testé sur un Nakamura Crossover GT. Justement, Intersport avait un peu commis une infidélité puisque sa branche vélos électriques fait appel presque exclusivement aux moteurs Ananda. Cela tombe bien, ce fabricant chinois donne sa réplique avec le R900, que nous avons pu tester sur quelques kilomètres.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’Ananda R900 ressemble à n’importe quel autre moteur en apparence, mais tout est différent à l’intérieur, comme vous pouvez l’observer sur l’image ci-dessous. En ajoutant une mini-boîte au sein même du bloc, le moteur devient moteur-boîte, avec 3 vitesses aux passages automatiques.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ainsi, le vélo électrique ne possède qu’une courroie à simple pignon (possible avec chaîne), reliée au plateau de pédalier, tandis qu’aucune commande n’existe au guidon.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Enfin, une manette à droite gère les différents modes, qui apparaissent sur un écran central déjà vu sur les VTC électriques Intersport Nakamura.

Trois vitesses automatiques et adaptatives

En pédalant doucement, le moteur s’active avec douceur et progressivité, passant la première vitesse à environ 13 km/h, puis 18 km/h. Contrairement au Bafang H730 qu’adopte l’Ado Air 30 , le passage évolue en fonction du pédalage.

Si l’on pédale de façon plus vive, le deuxième rapport passe plus tardivement, vers 20-21 km/h, puis à environ 24 km/h sur le troisième. Une assistance et une transmission donc adaptative, ce qui est bien vu de la part de l’Ananda R900.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

C’est un peu pareil en rétrogradant, puisque que le passage 3e-2e se manifeste sous 15 km/h et le 2e-1ère sous les 11 km/h en décélération lente. On entend d’ailleurs un petit bruit mécanique, qui n’apparaît pas en freinage brusque où l’on retombe en 1ère en en 2 secondes.

Concernant l’assistance, le couple de 50 Nm est amplement suffisant pour grimper une rampe de parking abrupte, le tout avec un très léger bruit de fonctionnement. Les 4 modes permettent de niveler les performances, le mode Off (musculaire) ayant un peu de résistance au pédalage.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Mais les vitesses automatiques fonctionnent toujours, car elles tirent sur la batterie pour fonctionner. Le poids total du moteur est de 3,9 kg ici en transmission par courroie, soit proche d’un duo moteur classique/dérailleur.

Bientôt sur des vélos Intersport ? Et deux autres moteurs inédits !

Le moteur Ananda R900, comme beaucoup d’autres de la gamme, devrait logiquement trouver sa place sur son plus gros client français qu’est Intersport Nakamura, et pourquoi pas d’autres marques.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le fabricant chinois a aussi de nouvelles références, comme les moteurs centraux M7600 pour VTTAE avec son couple entre 100 et 120 Nm pour 2,7 kg seulement, et son petit frère M7200 (80 à 100 Nm) à destination des VAE urbains ou tout-chemin. La production de ces moteurs est imminente, les vélos électriques équipés vont arriver dans les semaines et mois à venir.