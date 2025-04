Ce nouveau moteur à boîte automatique pour vélos électriques impressionne par sa légèreté

La marque allemande SEG Automotive a présenté un tout nouveau système qui combine à la fois le moteur et une transmission automatique. Destiné à des futurs vélos électriques haut de gamme, ce bloc fera son apparition dès l’été 2025.

SEG Automotive n’est peut-être pas hyper connu auprès du grand public, mais il n’en demeure pas moins actif en matière de motorisation pour vélo électrique. En 2023, la société allemande s’est par exemple associée au fabricant BH Bikes pour inaugurer et surtout lancer sa toute première motorisation pour VAE.

Cette fois-ci, SEG Automotive va encore plus loin et s’attaque à un type de moteur très spécifique : les systèmes dotés d’une boîte automatique, au travers de son Kreutzer HyperShift présenté dans un communiqué de presse officiel. Un produit qui vient concurrencer le moteur MGU de Pinion ou le Valeo Cyclee.

Ce projet a été mené en collaboration avec la startup Octagon. En résulte un bloc qui combinent le moteur et la transmission, pour un total de seulement 2,5 kg. C’est une petite prouesse de tirer le poids autant vers le bas, quand le Minion MGU atteint les 4,1 kg de son côté. La marque précise que son moteur offre « une puissance maximale de 600 W et une assistance maximale jusqu’à 400 % ». Pour le moment, aucune valeur de couple n’a été communiquée.

Seg Automotive promet tout de même des performances ultra silencieuses et une conception faite pour durer sur le long terme. Concernant l’efficacité des changements de vitesse automatiques, il faudra évidemment tester le système pour se faire un premier avis sur la fluidité et la réactivité du Kreutzer Hypershift.

« Le premier vélo électrique équipé du nouveau système d’entraînement sera le KRONOS de VanDijck, un modèle haut de gamme de la marque premium néerlandaise, lancé à l’été 2025 », indique la marque. On imagine que l’Eurobike 2025, organisé à Francfort du 25 au 29 juin prochain, sera une belle occasion de le présenter à la presse et au grand public.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !