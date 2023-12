Vélo électrique : un nouveau moteur prometteur arrive grâce à ce géant allemand de l’automobile

Spécialisée dans l’ingénierie automobile, SEG-Automotive s’associe au constructeur espagnol BH-Bikes pour lancer son tout premier moteur pour vélo électrique. Compact, central et d’un poids de 2,6 kg, ce système débarquera sur le marché dès l’année 2024.

Le millésime 2023 a été riche en innovations en matière de moteurs pour vélo électrique. Outre le Performance Line SX de Bosch, d’autres acteurs comme Pinion, SRAM ou Mavic y sont allés de leur nouveauté. Pour 2024, une autre entreprise va s’inviter à la fête : il s’agit de SEG-Automotive, spécialisée dans l’ingénierie automobile.

Cette société allemande n’est peut-être pas la plus connue de tous, mais plus de 300 millions d’automobiles sont équipées de ses systèmes. C’est à elle que l’on doit la fameuse fonction start and stop de nos véhicules, notamment. Bref, c’est un sous-traitant important dans le secteur.

Un partenaire espagnol pour débuter

On ne peut donc que se réjouir de voir arriver un tel mastodonte dans l’univers du vélo électrique. Cela renforce la concurrence et pousse les entreprises à innover pour toujours plus se démarquer. Et pour se lancer dans le grand bain, SEG-Automotive s’est associé au constructeur espagnol BH Bikes.

Ce fabricant est principalement positionné sur des VAE de route, des VTTAE et des gravels. On pense notamment à l’ultra léger BH iAerolight, au tout-terrain iLynx Trail 8.0 mais aussi à l’urbain BH Core Cross. Chacun de ces modèles bénéficie d’un moteur fabriqué en interne. À voir comment la firme ibérique compte faire cohabiter ses systèmes et celui de SEG-Automotive au sein de sa gamme.

Ce qu’il est important de bien prendre en compte, c’est que leur partenariat a été signé pour une durée de 4 ans. Ce n’est pas rien. On imagine que le binôme travaillera main dans la main pour optimiser le premier moteur SEG-Automotive, mais aussi développer d’autres solutions pour tel ou tel segment de vélo.

Un moteur a priori haut de gamme

Le premier moteur en question, justement, semble destiné aux cycles haut de gamme : il sera central, compact, d’un poids maîtrisé de 2,6 kg, d’une puissance maximale de 600 W et d’une assistance maximale de 400 %. « Tous les chiffres de performance peuvent être adaptés aux besoins individuels du client, tout comme la conception du boîtier et le logiciel », peut-on lire dans le communiqué de presse officiel.

Le groupe poursuit : « Les unités d’entraînement ont été conçues et développées dans l’usine SEG Automotive de Cantabrie, à Treto, et elles seront également produites dans ce site, qui a lui-même une histoire de production de moteurs électriques remontant à plus de 60 ans ». Les premiers moteurs seront disponibles dès 2024, est-il précisé. Il n’y a plus qu’à.