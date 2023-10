Ce vélo électrique de moins de 12 kg possède une autonomie dingue

Taillé de façon la plus aérodynamique possible et ultra léger, ce vélo de route électrique BH iAerolight peut atteindre 180 km d’autonomie avec une batterie complémentaire, ou 130 km d’autonomie avec un seul et unique accumulateur.

Loin des pistes cyclables du centre-ville, un dimanche matin sur la route, le vélo électrique fait aussi ses armes chez les puristes. Normal que les fabricants multiplient les nouveautés dans ce domaine, à l’image de l’Espagnol BH Bikes.

Ce vélo de route électrique fend l’air

Son nouveau fleuron en vélo de route électrique est l’iAerolight, dont le nom est évocateur, nous apprend eBike News. Car l’objectif est ici de miser sur la performance avec un poids de 11,8 kg et une résistance à l’air réduite. Le cadre en fibre de carbone – de 1,4 kg seulement – est profilé sous le tube supérieur, ainsi qu’avec sa fourche, ses bases et haubans aux flancs plats.

Source : BH Bikes Source : BH Bikes Source : BH Bikes Source : BH Bikes Source : BH Bikes

Le cintre monobloc fusionne même avec la douille de direction, tandis que des bidons spécifiques 450 ml de la gamme route BH sont proposés pour en réduire la pénétration dans l’air. C’est en réalité une version quasi identique au modèle musculaire Aerolight.

Une prouesse pour le fabricant basque, qui a logé la batterie de 410 Wh dans le tube diagonal, de quoi prodiguer 130 km d’autonomie. On peut même y ajouter une seconde batterie externe de 250 Wh, façon bidon, pour culminer à 180 km. Le BH Aerolight se distingue bien entendu par son moteur central. Le bloc maison BH 2EXMag – déjà vu sur le plus urbain Core Cross – délivre un superbe couple de 65 Nm, tout en ne pesant que 2,1 kg.

Un BH iAerolight très haut de gamme

Le constructeur commercialise trois versions du BH iAerolight :

iAerolight 1.7 : 7 699,90 euros ;

iAerolight 1,8 : 8 999,90 € euros ;

iAerolight 1,9 : 10 999,90 € euros ;

Le modèle 1.7 démarre par la populaire transmission Shimano 105 à 12 vitesses – cassette 11-34T pour tous – mais en électronique Di2, avec un pédalier en aluminium. Ce dernier passe au carbone sur le 1.8 héritant de l’Ultegra et le 1.9 du Durace.

Les 3 versions et leurs caractéristiques – Source : BH Bikes La version 1.9 avec la 2è batterie externe – Source : BH Bikes Voici un exemple de coloris personnalisé – Source : BH BikesSource : BH Bikes

Autres évolutions, les roues FSA Team 35 TR de base passent aux Trimax 35 TR puis aux modèles maison BH Evo C50 Carbon TR. Pareil pour le cintre, en carbone dès la variante 1.8. Enfin, le BH iAerolight 1.9 inclut la seconde batterie. Et on adore le configurateur en ligne pour adopter sa livrée préférée.