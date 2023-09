Ce nouveau moteur pour vélo électrique peut changer automatiquement les vitesses

Maîtrisant déjà les transmissions, SRAM s’invite dans le monde des moteurs de vélos électriques tout-terrain avec son puissant « Eagle » à vitesses automatiques.

Dans un monde où le vélo électrique remporte les faveurs des cyclistes, et même des puristes du VTT, le choix limité de moteurs paraissait aberrant. Entre les Bosch CX/SX et Shimano EP8, avec un zeste de Yamaha PW-XM, X3 et du TQ, on en fait vite le tour. Mais voilà que de nouveaux acteurs du milieu s’immiscent, dernièrement avec Pinion, mais aussi SRAM désormais.

Une base Brose pour débuter

On connaissait davantage SRAM pour ses transmissions ou ses freins pour VTT et VTTAE, sans parler des suspensions Rockshox. À l’instar de Shimano, la firme veut pouvoir entièrement équiper un vélo tout-terrain avec son écosystème, en ajoutant une nouvelle gamme de moteurs électriques. Nommé sobrement SRAM Eagle, le bloc est central pour respecter l’équilibre des masses, et limite son poids à 2,9 kg.

Basé sur l’allemand Brose S Mag avec un généreux couple de 90 Nm, il pourra pousser les VTTAE dans leurs retranchements et augmenter significativement l’expérience de conduite. Son application AXS (nom haut de gamme personnalisable chez le fabricant) permettra en plus de régler ses préférences, comme les pics de puissances (70 à 680 W), le pourcentage d’assistance et même le retour de selle télescopique.

Source : SRAM Source : SRAM Source : SRAM

Des vitesses automatiques ou manuelles

Spécialiste de la transmission avec ses groupes Eagle XX, X01 et GX compatibles, SRAM apporte une fonction de passage automatique des vitesses façon Shimano Di2, ou manuelle, et même hors pédalage – ou roue libre si vous préférez – avec le « Coast Shift ».

L’utilisation n’est pas non plus calquée sur les niveaux d’assistance que l’on connaît sur un VAE urbain. Pas de mode 1 ou turbo, ici le SRAM Eagle propose deux choix : le Range Mode privilégiant l’autonomie et le Rally Mode pour les performances.

Pour ne pas encombrer le pilote, la marque intègre un tout petit écran sur le tube supérieur du cadre. L’affichage est simple, avec le mode en cours, la vitesse automatique activée ou non, et la jauge de batterie avec un pourcentage. Les commandes sont au guidon, à gauche et à droite, gérant aussi la selle et la fonction automatique.

Un premier moteur SRAM sur quels VTTAE ?

Enfin, où verra-t-on ces fameux moteurs de VTTAE SRAM Eagle ? La marque communique déjà des partenaires comme GasGas, ainsi que Transition, Nukeproof et Propain (photo de Une). Et ceux-là ne disent pas combien ils devront débourser pour l’intégration du pack Eagle. Sait-on seulement que des batteries 630 Wh et 720 Wh seront proposées, en plus d’une seconde batterie optionnelle 250 Wh.