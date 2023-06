Ce surpuissant moteur Yamaha veut rendre les vélos électriques encore plus légers

Yamaha a levé le voile sur un tout nouveau moteur pour VTT électrique, le PW-XM. Sa particularité ? Un poids toujours plus contenu par rapport au PW-X3, et un niveau de fiabilité toujours plus élevé selon la marque.

La guerre des moteurs électriques fait rage dans l’univers des VAE. Entre le tout récent Bosch Performance Line SX, le très léger Mavic X-Tend, le Brose Drive H Mag dédié aux vélos cargos électriques ou encore l’unité d’entraînement ultra prometteuse de Pinion, chaque motoriste essaye de se positionner sur des segments spécifiques.

Yamaha en rajoute lui aussi une couche avec un tout nouveau système baptisé PW-XM. Ce dernier est principalement dédié aux VTT électriques et les randonnées sportives. Il semble être une version améliorée du PW-X3, avec qui il partage de nombreuses caractéristiques techniques.

Un couple toujours aussi généreux

Ici, Yamaha a surtout travaillé sur le poids de sa technologie : 2,6 kg au total, contre 2,85 kg du côté du PW-X3 et 2,75 kg pour le Performance Line CX Race Limited Edition de Bosch, son concurrent direct. Pour en arriver là, Yamaha massivement utilisé le magnésium au niveau du carter du moteur.

Aussi, « des améliorations ont été apportées à la dissipation de la chaleur, pour un fonctionnement plus froid, des performances constantes et des niveaux élevés de fiabilité », peut-on lire sur le site officiel de l’entreprise. Le couple, lui, reste inchangé : 85 Nm, ce qui est très généreux et nécessaire pour la pratique du VTTAE.

Intercompatibilité

Cinq modes d’assistance, fonction d’assistance à la marque, mode automatique (l’assistance est ajustée en temps réel), compatible avec n’importe quel ordinateur de bord de Yamaha et n’importe quelle batterie : voici les autres informations à retenir au sujet de ce nouveau moteur.

La firme nipponne souhaite aussi le rendre facile d’accès, en ce sens où le PW-XM peut être directement installé sur les vélos électriques compatibles avec les systèmes PW-X3 et le PWseries S2. Cette intercompatibilité favorise ainsi sa démocratisation auprès de certaines gammes de VTTAE.

