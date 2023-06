Ce nouveau moteur ultra novateur veut révolutionner le vélo électrique

La marque allemande Pinion a présenté un tout nouveau système d’entraînement capable de passer les vitesses de manière électronique. Un mode semi-automatique très bien pensé a aussi été développé. De nombreuses catégories de vélos électriques pourront en profiter.

Pinion a profité de l’événement Eurobike pour lever le voile sur sa nouvelle unité d’entraînement baptisée Motor.Gearbox.Unit (MGU), une solution intelligente tout-en-un qui présente de nombreux avantages, découvre-t-on sur le site officiel du groupe. Plusieurs versions de cette technologie existent : avec 9 ou 12 vitesses, pour s’adapter ainsi à différents usages.

Là où Pinion se démarque, c’est dans la manière dont les vitesses sont justement changées : de manière électronique. La firme d’outre-Rhin garantit un changement de rapport ultra précis, fiable et instantané. Surtout, le système serait en mesure de savoir à quel rapport vous êtes, avec quelle cadence de pédalage et à quelle allure vous roulez.

Généreux couple

Ce faisant, le Pinion MGU est en mesure d’ajuster l’assistance délivrée par le moteur central, dont le couple est de 85 Nm – ce qui est excellent – et la puissance en crête de 600 W. Tout ce petit manège est assuré par une multitude de capteurs internes qui ont été brevetés et qui analysent en direct toute une flopée de mesures.

Le résultat de cette danse collégiale apporterait alors un comportement électrique des plus naturels. L’idée est que vous ne fassiez qu’un avec votre vélo électrique. La position centrale du moteur permet en outre de mieux équilibrer le poids de l’engin. À noter que le poids du système atteint les 4 kg environ.

Deux principales configurations ont été conçues par les ingénieurs de Pinion : Confort et Performance, qui sont préfigurés en amont par les fabricants de VAE. Un deux-roues vendu avec la version Confort du Motor.Gearbox.Unit ne devrait donc pas être capable de basculer sur un mode Performance.

Le Confort cherche à apporter une conduite relativement équilibrée et naturelle, parfaitement taillée pour les trajets du quotidien ou les sorties en week-end. Il se destine logiquement aux VAE de type trekking et urbains. Là où la configuration Performance vise les VTTAE et les cyclistes aguerris, grâce à une gestion plus fine des performances.

Un système semi-automatique

Le Pinion MGU va encore plus loin grâce à un système semi-automatique composé de deux modes : le Pre.Select et le Start.Select. Le premier est capable de sélectionner automatiquement le rapport de vitesse idéal selon votre allure dans une descente. Le second fait la même chose, mais à l’arrêt, pour vous fournir le meilleur rapport au démarrage.

Le système s’appuie enfin sur quatre niveaux d’assistance. Il est capable en outre de s’associer à différentes configurations de batterie : 480, 720 ou encore 960 Wh. Pinion s’est déjà associé à plusieurs marques de VTT (Rotwild, Simplon, Bulls) de Trekking (Kettler, Flyer, Pegasus, Zemo) ou encore de vélos cargo et VAE plus compacts.

