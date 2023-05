Ce nouveau moteur très puissant va faire le bonheur des vélos cargo électriques

L’entreprise allemande Brose est en train de développer un tout nouveau moteur taillé pour les vélos cargo électriques, que ce soit de type longtail, biporteur ou triporteur. Ce système s’appuie sur un généreux couple de 90 Nm.

Les vélos cargo électriques ont connu un certain boom fulgurant en France au cours de ces dernières années. En 2022 par exemple, 33 000 modèles ont été écoulés – longtail, biporteur et triporteur confondus –, soit une hausse de 96 % par rapport à 2021. Un segment en vogue sur lequel de nombreuses marques se sont positionnées.

Pour rappel, un VAE de type cargo sert autant à transporter des personnes – enfants, adultes – que des courses alimentaires, voire des marchandises pour les professionnels. Ils visent à remplacer la voiture dans les centres-ville, grâce à des capacités de chargement conséquentes, généralement de 250 kg au minimum.

Un test en conditions réelles

Logiquement, les équipementiers s’intéressent de près à cette catégorie de véhicules. En témoigne le tout nouveau moteur électrique que le groupe allemand Brose est en train de concevoir : le Brose Drive H Mag, encore au stade de développement, apprend-on dans les colonnes du média eBike News.

Le Brose Drive H Mag a été spécialement imaginé pour les vélos cargo électriques. Pour le tester en conditions réelles, un journaliste allemand expert en vélo parcourt actuellement l’Europe dans le cadre du Workpacking Tour 2023, au guidon d’un biporteur justement équipé du moteur Brose.

Que ce soit en montagne sur des dénivelés positifs, avec des températures parfois négatives ou encore dans des conditions plus favorables, l’intéressé se montre relativement dithyrambique à l’égard du système, qu’il qualifie de fiable et silencieux. Surtout, ses caractéristiques techniques peuvent donner envie sur le papier.

En effet, le Brose Drive H Mag délivre un très généreux couple de 90 Nm, qui devrait particulièrement s’avérer utile sur les côtes ou en cas de chargements lourds à transporter. Plus le couple est élevé, plus la poussée et la vivacité d’un vélo électrique lors des démarrages et des relances seront importantes.

Moins de 3 kg

D’un poids de 2,9 kg, ce moteur dissimulé dans un boîtier en magnésium se limite forcément à une puissance de 250 W, pour une assistance maximale à hauteur de 410 %. Son principal concurrent, le Bosch Cargo Line, fait le même poids mais délivre un couple plus faible – 85 Nm – et une assistance maximale de 400 %.

Pour terminer, le Brose Drive H Mag jouit d’une assistance à la marche jusqu’à 6 km/h. Cela permet de le déplacer à la force de ses mains, sans justement dépenser trop d’énergie. Les premiers VAE cargo équipés d’un tel moteur pourraient arriver dès la fin de cette année, sans que l’on connaisse les premiers partenaires industriels de la marque.

