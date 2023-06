À qui s’adresse le nouveau et prometteur moteur de Bosch ? Premiers éléments de réponse

À peine annoncé que le dernier-né de Bosch, le fameux Performance Line SX, se retrouve d’ores et déjà dans un vélo électrique fraîchement officialisé. Mais alors, dans quels types de VAE va-t-il s’inviter ? Ce sera un VVTAE de type trail pour débuter.

En juin, Bosch a tenu sa traditionnelle conférence pour exposer son plan d’attaque du second semestre 2023, et présenter sa vision pour le début du cru 2024. Parmi les nouveautés prometteuses qui ont été abordées, citons le moteur Performance Line SX, qui rejoint ainsi une famille riche et polyvalente aujourd’hui composée de huit unités d’entraînement.

Le fabricant Nicolai Bicycles n’a pas traîné à intégrer cette nouvelle solution à ses modèles électriques. À peine le Line SX présenté que sa gamme Saturn Swift a été mise à jour avec ce système flambant neuf : les Saturn 11 Swift et Saturn 14 Swift y ont ainsi droit. Cela nous montre dans quel type de biclous le Line SX à sa place.

De la légèreté au menu

Ce binôme s’inscrit dans la catégorie des VTTAE de type trail, soit des vélos tout terrain électriques taillés pour des distances relativement longues et des sentiers plus ou moins techniques. Ils se distinguent des modèles faits pour l’enduro, destinés aux gros dénivelés positifs et négatifs comportant des exigences techniques élevées.

Cela correspond en tout cas parfaitement à la vision de Bosch : sur son site et lors de sa présentation, la firme allemande ciblait en effet les VTTAE légers, les gravels et les urbains. Les Saturn 11 Swift et 14 appartiennent donc à cette première catégorie : le premier affiche un poids plume de 16,5 kg, contre 19,4 à 19,8 kg pour le second, selon ses versions – un Performance Line CX leur aurait fait passer la barre symbolique des 20 kg.

De par sa conception, le Bosch Performance Line SX revêt des avantages non négligeables pour ce type de cycle : il revendique un excellent rapport poids-puissance avec un poids contenu à 4 kg pour l’ensemble du système (avec batterie comprise) et 2 kg pour le moteur seul, ainsi qu’un couple de 55 Nm. Ici, c’est une batterie Compact Tube 400 Wh que Nicolai Bicycles a choisi.

Des vélos peu accessibles

Cela leur permet en outre d’ajouter une suspension avant et arrière – ce qui a généralement tendance à ajouter du poids – sans que les VTTAE s’envolent au-dessus des 25 kg. C’est une combinaison d’éléments intéressante pour maîtriser l’équilibre de l’engin. Les Saturn Swift en sont une belle preuve, du moins sur le papier.

Rassurez-vous : vous devriez aussi croiser le Performance Line SX sur des vélos électriques urbains aux tarifs plus accessibles. Car les Saturn 11 et 14 ne s’adressent clairement pas à toutes les bourses : 14 999 euros pour le premier, entre 8999 à 11 999 euros pour le second en fonction de la version choisie.

