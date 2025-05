Ce nouveau moteur pour vélo électrique se dote de 3 vitesses automatiques : ce que ça change et pour quels avantages ?

Le milieu du vélo électrique est en constante évolution. C’est au tour d’Ananda d’y aller de sa contribution, en proposant un moteur électrique doté d’une boite automatique à 3 vitesses. Voici donc le R900.

Moteur Ananda R900 // Source : Ananda

Après avoir atteint des transmissions proposant des dérailleurs allant jusqu’à 13 vitesses, les moteurs électriques pourraient, eux, tout bonnement remplacer les dérailleurs conventionnels dans certains usages. En effet, Ananda vient de présenter le R900, un moteur doté d’une boite automatique à trois vitesses principalement adressé aux vélos électriques urbains.

Une démultiplication interne pour des passagers de vitesses automatiques

Avec le R900, Ananda présente aussi son système PedalFlow. Cette technologie brevetée offre la possibilité de changer de vitesse automatiquement. Dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction, il est annoncé comme fluide et sans perte de puissance, même lorsque le couple sollicité et la charge sur la transmission sont élevés.

L’avantage de ce PedalFlow réside dans sa capacité à adapter le changement de vitesses aux besoins du pédalage. En effet, la transmission est dite automatique. L’algorithme du moteur R900 « rétrograde automatiquement lorsque vous appliquez plus de couple aux pédales tout en réduisant votre vitesse », explique Jason Shen, chef de produit chez Ananda. Au contraire, il passe à la vitesse supérieure lorsque la cadence de pédalage s’accroît.

Moteur Ananda R900//Source : Ananda

Le passage de rapport est rapide et précis, avec une réactivité annoncée à 0,2 seconde pour passer d’un rapport à l’autre, parmi les trois rapports intégrés, affichant des ratios de 1:1, 1:1.272 et 1:1.619. Sur le principe, le fonctionnement est le même que le moteur Intradrive GD8, encore en cours de développement que l’on vous présentait il y a quelques semaines, ou encore du modèle Bafang lui aussi doté de 3 vitesses automatiques.

Moteur Ananda R900 // Source : Ananda

Puissant et compatible avec plusieurs types de transmission

Le moteur Ananda R900 est annoncé avec un couple de 50 Nm, ce qui le rend suffisamment puissant notamment pour des trajets urbains. Le moteur et le mécanisme de transmission sont intégrés dans un carter de protection, conforme à la norme IPX6, qui garantit une résistance aux jets d’eau à haute pression. Des joints renforcés empêchent l’infiltration de poussière et d’eau dans le système.

Moteur Ananda R900 // Source : Ananda

La dissipation de la chaleur a été optimisée grâce à la structure externe du rotor, ce qui limite les risques de surchauffe et les pertes de performance associées. L’ensemble du moteur pèse 3,8 kg et il est compatible avec les transmissions par chaîne ou par courroie (3,9 kg pour cette dernière configuration).

Moteur Ananda R900 // Source : Ananda

Cette technologie pourrait séduire à la fois les cyclistes et les fabricants, car elle nécessite moins d’entretien qu’une transmission classique équipée d’un dérailleur arrière. Toutefois, le nombre limité de rapports pourrait restreindre l’intérêt de ce moteur pour les VAE de route ou les VTT électriques performants, où l’important choix de la démultiplication, via la cassette de pignon, reste essentiel.

À n’en pas douter, il se destine clairement aux VAE urbains. Et notre petit doigt nous dit que l’Eurobike 2025 (25 – 29 juin) sera une belle occasion pour la marque de le présenter et le faire essayer aux marques et au grand public.