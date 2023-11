Cette technologie pour vélo (électrique) veut révolutionner les transmissions à courroie

Pour démocratiser toujours plus la courroie sur les vélos électriques et musculaires, Veer a dévoilé une transmission à deux vitesses aux nombreux avantages vis-à-vis d’un moyeu arrière classique.

La courroie est un élément de transmission adoré par les utilisateurs vélos électriques, en remplacement de la chaîne. Elle a ses adeptes et compte de nombreux avantages, comme la durée de vie supérieure, un moindre entretien et la légèreté.

Néanmoins, elle demeure incompatible avec un dérailleur, au contraire de la chaîne. Une courroie nécessite alors un moyeu type Shimano Nexus ou Rohloff pour proposer plusieurs vitesses (ou une transmission à variation continue comme l’Enviolo. Un tel équipement peut coûter cher, plusieurs centaines d’euros même, et reste plus difficile à réparer. Mais une nouveauté pourrait changer la donne, nous apprend le site spécialisé Cycling Electric.

Les Américains de Veer ont développé une transmission à deux vitesses pour courroie, fonctionnant comme un mini dérailleur. Fruit de 3 ans de conception, le Shift Drive repose sur un système mécanique à engrenages, et paraît plus simple et léger qu’un moyeu.

Un mini dérailleur moins contraignant qu’un moyeu Nexus

La solution plus minimaliste « réduit les coûts de production et d’opération, baisse le poids et améliore l’autonomie », précise la marque californienne. Sean Hacking liste même les autres inconvénients d’un moyeu Shimano Nexus, comme « l’incompatibilité avec un moteur arrière », « la difficulté de démonter la roue arrière » ou « les frottements importants vous ralentissant ».

Zoom sur la transmission Shift // Source : Veer La vitesse basse // Source : Veer La vitesse haute // Source : Veer

Un vélo avec un moteur arrière doit généralement se contenter d’un vélo mono-vitesse, comme le dernier Momentum Voya E testé. Avec la solution de Veer, il est même possible de changer de vitesse en pédalant – ce que n’autorisent pas les Nexus -, et en seulement 15 centièmes de seconde. En plus de pouvoir équiper un vélo électrique, la courroie peut bien entendu intégrer un vélo musculaire. Et il s’adapterait aussi à un scooter ou une moto électrique, voire un quadricycle type Citroën Ami !

Avant de lancer cette transmission, l’entreprise a débuté dans la conception de sa propre courroie en carbone « Split Belt ». Forte de l’appui d’investisseurs et de près de 917 000 dollars recueillis (862 000 euros), Veer peut ainsi se focaliser sur le Shift Drive. Pour le moment en financement participatif via la plateforme Start Engine, la start-up Veer espère séduire pour lancer cette transmission Shift System prochainement.