Ce moteur pour vélo électrique détient une transmission inédite qui veut révolutionner votre manière de passer les vitesses

Le monde du vélo électrique évolue presque aussi vite que roule Tadej Pogacar. La preuve avec Intradrive qui lance le GD8, une boîte de vitesses remplaçant la cassette de pignons.

Moteur Intradrive GD8 // Source : Intradrive

Intradrive a fait surface en 2023 avec le lancement d’un financement participatif ayant levé 323 651 livres (soit environ 390 000 euros). Les investisseurs seront contents de savoir que le GD8, moteur intégrant une boîte de vitesses pour lequel le financement avait été levé, vient d’entrer en production.

Un moteur qui peut remplacer le cycliste et la cassette de pignons

Ce moteur Intradrive GD8 comporte une boîte de vitesses séquentielle à 8 rapports semi-automatique. Concrètement, la montée des pignons doit se faire manuellement, tandis que la descente est automatique. Cela permet de se passer de cassette de pignons arrière, car la démultiplication de 480 % est intégrée à l’intérieur du moteur comme l’explique CleanRider.

Il s’agit d’un moteur de 650 W en pic (250 W en continu) qui reprend les dimensions d’un Shimano EP8. En se basant sur le format d’un moteur de grande série, Intradrive veut simplifier l’intégration et espère séduire plus facilement les constructeurs, qui n’auraient ainsi pas besoin de modifier leurs cadres.

Source : Intra Drive

Il pourrait ainsi à la fois le dérailleur et la cassette arrière d’un vélo équipé d’une transmission conventionnelle.

Pour des vélos haut de gamme

Avec ce moteur GD8 de 4,5 kg, Intradrive cible les VTTAE et VTC électriques haut de gamme. Contrairement au modèle présenté en novembre 2023, le GD8 comporte cinq vitesses supplémentaires, mais surtout un écran de commande, une console sur le tube central et divers choix de batteries. Il est aussi compatible avec des transmissions par chaîne et par courroie.

Le GD8 d’Intradrive n’est pas encore en phase de production pour une commercialisation. Dans un post LinkedIn la marque nous apprend qu’il s’agit d’une première salve de fabrication qui compte 20 unités, destinées à diverses marques pour des essais en vue d’une intégration sur différents modèles.

Une nouvelle solution pour vélo électrique

Ce moteur Intradrive GD8 vient enrichir la catégorie en plein développement des moteurs intégrant une boîte de vitesses. Cette catégorie s’ajoute à celle des moteurs centraux classiques, ainsi qu’à celle des moteurs intégrés dans la roue arrière.