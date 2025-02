Comment ce système de recharge pour vélo veut révolutionner la transmission électronique

Un brevet de la firme belge Classified Cycling décrit une transmission électronique autonome rechargeable en roulant, pouvant même s’associer un freinage électronique !

Un vélo équipé de la transmission électronique Classified Cycling Powershift. // Source : Classified Cycling

La transmission électronique est un des équipements phares des vélos de route électriques et mécaniques haut de gamme. Dans ce domaine, il existe même le moyeu “Powershift” de Classified Cycling, qui offre un développement important sur un seul plateau, et évite donc d’installer un double plateau et un dérailleur avant.

Si la transmission électronique permet de se débarrasser de câbles, le seul inconvénient principal est la recharge de la petite batterie qui y est associée. En théorie, celle du Powershift offre 10 000 passages de rapports, soit environ 4 mois d’utilisation. Mais en cas d’oubli et de batterie vide, vous resteriez bloqués sur le même rapport.

Le brevet de transmission électronique autonome Classified Cycling. // Source : Classified Cycling/USPTO

Pour éviter ce type de désagrément, Classified Cycling a déposé un brevet censé perfectionner le système, nous informe VELO. La firme belge ajoute ici un système de recharge en roulant, comme pour le Shimano Q’Auto. Cela fonctionnerait grâce à 4 aimants installés sur la roue arrière passant devant un aimant fixe, et générant un courant dans un stator. L’énergie serait certes très faible, mais suffisante pour une transmission électronique.

Une recharge solaire pour un freinage électronique ?

Pour peaufiner le système et le rendre parfaitement autonome même en utilisation intense, une recharge à énergie solaire serait envisagée, via de minuscules panneaux photovoltaïques disposés sur le vélo.

Une recharge en roulant… pour freinage électronique ? // Source : Classified Cycling

Cette solution supplémentaire, utile si celle à aimants venait à faillir, permettrait aussi de supporter une seconde fonction : celle d’un freinage électronique pour vélo, qui mettrait au placard les traditionnels câbles. Toutefois, Cycling Classified ne donne aucune véritable description du système autonome dans ce brevet. Est-il directement installé sur les leviers, toujours hydraulique, ou mécanique ? C’est encore flou.

En tous cas, nous sommes encore loin d’un prototype et encore plus loin d’une commercialisation. Il faudra sans doute plusieurs années pour voir émerger une telle transmission électronique autonome pour vélo et surtout un freinage électronique comme sur les trottinettes électriques. Cela n’en reste pas moins encourageant pour le futur.