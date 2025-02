Recharger son vélo électrique sans prise ? C’est possible comme le prouve ce fabricant américain

Les vélos électriques sont superbes, car ils facilitent la pratique, notamment face aux parcours plus longs et aux dénivelés. Mais parfois, l’autonomie peut être limitée. Pour permettre de recharger même à l’extérieur, JackRabbit a lancé un équipement très intelligent.

Lorsque l’on fait du vélo pour son plaisir, c’est souvent sous un beau rayon de soleil. Pourquoi ne pas se servir de cette énergie gratuite pour recharger son vélo ? Les ingénieurs de la marque JackRabbit ont mis au point un panneau solaire capable de recharger leur modèle.

Un kit de recharge solaire

JackRabbit fabrique de petits vélos électriques. Enfin, « vélo »… la notion est floue : en France, ces deux-roues sans pédalier ne sont pas considérés comme des VAE. Il n’empêche que le kit de recharge solaire proposé par JackRabbit présente plusieurs atouts.

Le kit est plutôt encombrant. Comme l’expliquent nos confrères de Cleanrider, il est composé d’un panneau solaire pliant et d’un convertisseur de tension 42V (8 A). On retrouve aussi des prises USB-A et USB-C pour charger un smartphone.

Compatible avec les modèles OG et OG2 de JackRabbit, ce kit de charge utilisant l’énergie solaire permet de recharger la batterie de 151 Wh en trois heures. Pour cela, il délivre une puissance de 80 W en pic. Trois heures de charge pour seulement 16 km récupérés, ce n’est pas l’affaire du siècle. Toutefois, la proposition est intéressante et pourrait inspirer d’autres acteurs du secteur.

Parfait pour les vacances en plein air ?

En récupérant seulement 6 km par heure dans le cas des JackRabbit OG et OG2, on ne peut clairement pas parler d’une charge rapide. Ce kit ne peut donc pas être envisagé comme un moyen de doubler l’autonomie de son vélo électrique en profitant d’une pause à mi-sortie.

En revanche, si vous aimez voyager en autonomie, avec votre camping-car et sans source d’électricité à proximité, ces panneaux solaires peuvent vous dépanner pour recharger lentement vos vélos.

Mais dans un tel cas, on peut se questionner sur l’utilité de ce kit de recharge solaire JackRabbit vendu 349,99 dollars. Il existe des équipements similaires, moins chers et capables de délivrer plus de puissance, permettant ainsi une recharge plus rapide des vélos tout en pouvant alimenter d’autres appareils électriques.