Decathlon frappe très fort avec ce nouveau vélo électrique ultra léger et hyper endurant

Decathlon lève le voile sur son très attendu vélo de route électrique en carbone, lancé sous la marque Van Rysel. D’un poids de 12 kg seulement, ce modèle s’équipe d’un moteur Mahle lui aussi très léger. Le tout sous la barre des 4000 euros.

Il avait été aperçu dans l’énorme fuite révélée en exclusivité par Frandroid début mars, le voilà enfin. Le nouveau vélo de route électrique de Decathlon entièrement fait de carbone est aujourd’hui une réalité, comme nous avons pu le constater sur le catalogue en ligne de l’enseigne française. Ce modèle appartient à la gamme sportive Van Rysel.

Entrons dans le vif du sujet. Ce Van Rysel E-EDR CF impressionne tout d’abord par son poids : 12 kg. Pour ce faire, Decathlon a tout simplement jeté son dévolu sur un matériau réputé pour sa légèreté, le carbone. Le cadre et la fourche en bénéficient. Le choix du moteur joue également en la faveur du VAE.

Un moteur prometteur

En optant pour le Mahle X20 – que nous avions déjà testé sur l’Origine Help notamment -, la firme tricolore tire au maximum le poids de son produit vers le bas : le Mahle X20 ne pèse en effet que 1,399 kg, et fait partie des moteurs parmi les plus légers du marché. Il s’adapte, en outre, très bien à un vélo typé route.

En effet, ses 55 Nm de couple et ses trois niveaux d’assistance devraient parfaitement s’accommoder avec un tel vélo et les typologies de terrain qu’il compte emprunter. Sur le papier, c’est en tout cas prometteur. On pourrait seulement regretter son emplacement : sur le moyeu arrière, et non au niveau du pédalier, ce qui aurait apporté une meilleur répartition du poids.

La bonne nouvelle, c’est la présence d’un capteur de couple. Ce type de capteur permet de transmettre l’assistance électrique de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Cela offre un comportement électrique dynamique, réactif et plus naturel qu’un capteur de rotation, généralement marqué par un effet on/off et d’une légère latence.

Une autonomie généreuse… en mode Eco

Du côté de la batterie, ce vélo électrique opte pour un accumulateur de 350 Wh revendiquant une autonomie de 150 km maximum. On imagine aisément que cette valeur a été obtenue avec le mode d’assistance le plus faible. Il n’empêche, selon la longueur et la difficulté souhaitée de votre sortie, différents scénarios peuvent être envisagés.

En outre, un range extender d’1,1 kg et d’une capacité de 171 Wh peut faire grimper le tout à 200 km. Sachez que la batterie principale réclame 3h de recharge.

Avec un positionnement plus haut de gamme que d’habitude, Decathlon a naturellement haussé le niveau au chapitre de la transmission. Il s’agit ici de la transmission électronique Shimano 105 Di2, réputée pour son très bon rapport qualité-prix et ses bonnes performances en matière de précision et de rapidité d’exécution.

La cassette 12 vitesses (11-34) est d’ailleurs associée à un double plateau pour renforcer la polyvalence du cycle. Le tout est combiné à des freins à disque hydrauliques Shimano 105 (disque de 160 mm) et des pneus de 28 pouces Hutchinson Fusion 5 Performance (tubeless ready).

Pris et disponibilité

Pour terminer, ce nouveau vélo de route électrique Decathlon hérite d’une connectivité Bluetooth qui lui permet de s’appareiller à l’application Mahle « MySmartBike ». Vous y trouverez alors diverses informations de conduite.

L’E-EDR CF Mahle X20 Shimano 105 Di2, de son nom complet, est décliné en taille XS, S, M, L et XL, en un unique coloris vert, pour la somme de 3800 euros. Il est actuellement affiché au catalogue de Decathlon, mais est indiqué en rupture de stock. Ce n’est probablement qu’une question de jours avant que la marque ne rectifie le tir.