Ce magnifique vélo électrique Decathlon en carbone fait clairement rêver

Un VAE de route entrée de gamme sous les 2 500 euros et un modèle carbone tutoyant “seulement” les 4 000 euros, la gamme de vélos de route électriques Van Rysel pourrait devenir alléchante en 2024. Voici tout ce qu'on connaît à leur sujet.

La semaine dernière, nous avons épluché les nouveaux et futurs vélos électriques de Decathlon. La marque française planche sur de potentiels vélos cargo, un VTC à moteur Owuru ou encore des pliants. Mais le loisir est aussi à l’agenda, avec confirmation des gravels électriques Van Rysel, et une gamme potentielle de vélos de route électriques.

Une entrée de gamme sous 2 500 euros ?

En effet, le document interne du fabricant montre un catalogue de 5 modèles, dont celui déjà présenté, l’E-EDR AF 105 APEX AXS 12S. Decathlon va offrir une option supplémentaire en proposant une version avec groupe Shimano 105 au même prix (2 800 euros).

On le retrouvera en version plus accessible et à 11 vitesses sur le Van Rysel E-EDR AF 105 11S, de quoi tomber sous 2 500 euros. Le dérivé à transmission électronique Di2, déjà confirmé par nos confrères Le Cycle en 2023, sera plus cher, autour de 3 200 euros.

Un vélo de route électrique Van Rysel en carbone

Plus surprenant, Decathlon planche sur un vélo de route électrique en carbone. Un musculaire est déjà en vente, avec groupe Ultegra à 4 200 euros en livrée noir ou rouge et freins patins. Ici, le Van Rysel E-EDR CF 105 Di2 semble viser l’excellence, tout en conservant un prix sous 4 000 euros. Pas d’Ultegra, mais le groupe Shimano 105 donc, mais avec freins à disques.

La partie électrique composerait avec un moteur arrière Mahle X20 de 55 Nm, déjà vu sur nombre d’autres cycles type Origine, Orbea, Desiknio, Rose, Scott, Mondraker ou BMC. Sa batterie interne, non amovible, serait d’une capacité de 350 Wh, avec une option de prolongateur 171 Wh augmentant l’autonomie à 200 km. Ce que l’on remarque davantage, c’est le poids indiqué à 12 kg, de quoi se faire plaisir même en mode musculaire, en désactivant l’assistance.

Notebookcheck apporte d’autres détails, comme une livrée verte (confirmée par Decathlon UK), ainsi que le dérailleur Shimano 105 R1750 Di2 et pneus Hutchinson Fusion 5 Performance en 700×25. On attend avec hâte une officialisation de ce Van Rysel !