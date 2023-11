Ce moteur pour vélo électrique intègre une boîte de vitesses ultra pratique pour le quotidien

Avec sa transmission à 8 vitesses directement intégrée, le moteur Intra Drive vise autant les vélos électriques que les VTTAE, ainsi que les cargos avec une version transaxiale.

Une tendance semble se confirmer dans les moteurs pour vélos électriques, Jusqu’à peu, un moteur s’associait à une transmission déportée sur le moyeu arrière, qu’elle soit de type Nexus ou dérailleur. Or, les Valeo Cyclee, Decathlon Owuru ou Pinion MGU ont voulu apporter une nouvelle famille de moteur-boîte. Bonne nouvelle : un nouveau membre moins connu Intra Drive rejoint ce groupe.

Un moteur vélo puissant à boîte manuelle

Cette firme écossaise basée à Édimbourg a développé son moteur pour vélos électriques dans un format Shimano EP8 (pas besoin de changer le cadre pour les marques ayant déjà un modèle avec ce bloc). Intégrant une transmission à 8 vitesses, ce moteur ne nécessite qu’une courroie ou une chaîne reliée à la roue arrière pour délivrer les 600 W en pic qu’il génère. Les passages de l’Intra Drive seraient très rapides, de l’ordre du dixième de seconde avec un étagement homogène.

La boîte n’est en revanche pas automatique, mais il est possible de changer de rapport à l’arrêt, et même plusieurs d’un coup. Doté de capteur de cadence, de rotation ainsi que de couple, il propose trois niveaux d’assistance électrique. Toutefois, on ignore avec quel écran ce moteur Intra Drive compte s’associer. Ce qui est sûr, c’est que de nombreuses batteries pourront se coupler. Le but est aussi d’être très fiable et durable dans le temps, pour la durée de vie du vélo électrique dans sa globalité.

Un début dès 2024, même sur du vélo cargo

La marque n’a pas non plus indiqué les premiers vélos électriques à vouloir rouler en compagnie de ce bloc. Intra Drive précise viser autant les VAE de ville (moins d’entretien et de nettoyage) que les VTTAE. Des prototypes vont toutefois équiper trois marques partenaires, encore inconnues.

Particularité du moteur Intra Drive : il existe aussi dans une position transaxiale, parfait pour les vélos cargo type triporteurs, trike ou quadricycles, pour des roues de 20 pouces. Il offre les mêmes caractéristiques, afin de propulser les lourdes charges, jusqu’à 400 kg au total.

Enfin, la date de production pour le moteur Intra Drive est prévue pour l’été 2024, qui compte sur le financement participatif sur la plateforme Crowdcube pour se financer. La société a déjà levé près de 298 000 livres (342 000 euros), au-delà de son objectif, et tend donc à prendre de la valeur.