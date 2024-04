Ce nouveau vélo électrique de route Decathlon impressionne par son prix : les gros rouleurs vont apprécier

Sous sa marque Van Rysel, Decathlon sort un tout nouveau vélo électrique de route à « petit prix ». Effectivement, à seulement 2450 euros, ce type de tarif peut être considéré comme clairement abordable pour une monture dédiée à cette pratique. Présentation.

En mars 2024, Frandroid avait publié en exclusivité une feuille de route très précise et garnie des futures nouveautés électriques de Decathlon. Parmi elles, un inédit vélo électrique de route vendu sous la barre des 2500 euros que l’on découvrait à l’époque sous le nom d’E-EDR AF Shimano 105. Un mois et demi plus tard, ce modèle est une réalité – une version équipée d’un groupe SRAM a aussi été révélée en décembre 2023.

Le site de Decathlon a en effet été mis à jour avec l’ajout tout récent de ce fameux VAE estampillé Van Rysel. Rappelons tout d’abord que les cycles taillés pour la route sont généralement commercialisés à des prix relativement onéreux. Voir un électrique tutoyer la somme des 2450 euros est plutôt rare pour le souligner.

Sous les 14 kg

Ce Van Rysel E-EDR AF Shimano 105 est tout d’abord composé d’un cadre en aluminium – AF pour aluminium frame – et d’une fourche en carbone. Cette combinaison de matériaux lui permet de passer sous la barre des 14 kg en taille M : c’est très léger et cela devrait permettre de l’utiliser sans assistance électrique avec un effort modeste.

Pour tirer ce poids sous les 14 kg, Decathlon a aussi opté pour une motorisation relativement légère : il s’agit du moteur Mahle X35 de 2,1 kg, qui délivre une puissance de 250 W – comme le veut la loi – et un couple de 40 Nm, le tout associé à trois modes d’assistance.

Aux côtés de ce système, une batterie de 250 Wh a été ajoutée, délivrant une autonomie théorique de 100 km. On imagine que ce rayon d’action est atteint avec le mode Eco, soit le mode d’assistance le moins énergivore. Il n’empêche, utiliser un tel mode durant une sortie vélo a du sens si vous souhaitez parcourir de longues distances.

Certes, l’effort est plus palpable, sans qu’il ne soit insurmontable. C’est exactement ce que nous avons expérimenté lors d’un Paris – Dieppe réalisé en gravel électrique sur 2 jours : le mode Eco a été le plus utilisé afin de parcourir des étapes de 80 et 120 km. Il était indispensable dans les côtes et les relances, moins dans les lignes droites.

Un groupe Shimano pour le rendre plus abordable

À noter que la batterie du Van Rysel E-EDR AF a été conçue pour une durée de 5 ans, soit 500 cycles de charge. Ensuite, une perte d’autonomie se fera sentir. La charge, elle, prend entre 4 et 5h.

Pour connaître votre niveau d’autonomie restant, plusieurs choix s’offrent à vous : consulter le compteur BC 900 équipé de série, qui vous offre d’autres informations de conduite (niveau d’assistance, vitesse, etc.), ou bien vous rendre sur l’application Decathlon Connect. Le système Mahle propose aussi une connexion Bluetooth pour appareiller votre téléphone.

Du côté de la transmission, il faut compter sur du Shimano 105 à 11 vitesses, réputé pour son rapport fiabilité-qualité-prix. Plus précisément, vous avez affaire à un dérailleur Shimano 105 R7000 et une cassette Microshift 11-32. Les freins à disque hydrauliques (disque de 160 mm) appartiennent aussi à la gamme Shimano 105.

Pour terminer, Decathlon a conçu des roues Van Rysel spécialement conçues pour le vélo de route électrique. Elles chaussent des pneus là aussi Van Rysel, de 28 pouces et d’une largeur de 32 mm. Leur durée de vie est de 6000 km. La fourche, elle, dispose d’œillets de fixations latéraux pour porter jusqu’à 4 kg sur chaque fourreau.

Une version pour les hommes et pour les femmes

Seule interrogation : Decathlon ne précise pas la nature du capteur installé, de rotation ou de force. On imagine que pour une telle pratique, un capteur de force est de mise.

Pour rappel, le Van Rysel E-EDR AF Shimano 105 est vendu au prix de 2450 euros, en taille XS, S, L, M et XL et en coloris bordeaux-noir pour la version masculine, et en taille XS, S, M et L en coloris bleu clair-noir pour la déclinaison féminine.