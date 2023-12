Decathlon se lance enfin sur les vélos électriques de route ultra légers avec ces deux modèles alléchants

Decathlon dégaine son tout premier vélo de route électrique dont le poids passe sous la barre des 14 kg (en taille M). Malgré un prix sous les 3000 euros, l’enseigne française ne s’en est pas moins remise à des fournisseurs réputés tant au niveau de la motorisation que de la transmission.

Le groupe Decathlon dispose aujourd’hui d’un large catalogue de vélos électriques. Frandroid en a même rédigé un guide explicatif pour vous aider à vous y retrouver. À cette offre garnie vient s’ajouter un tout nouveau cycle électrique : un vélo de route, via sa marque Van Rysel en l’occurrence, décliné en deux coloris (rouge et gris de lin)

L’enseigne tricolore est claire quant à l’usage du modèle : il appartient à sa gamme endurance, soit un deux-roues taillé pour la route, les longues distances et la montagne pour les grimpeurs et grimpeuses. Il convient dans ce cas de concevoir un produit léger et optimisé pour ce type d’environnement.

Un moteur allemand

Cela tombe bien, son poids passe sous la barre des 14 kg en taille M, indique la fiche produit. Pour en arriver là, Decathlon a fait appel au fournisseur allemand Mahle : ont été choisis le bloc Mahle X35 qui offre une puissance de 250 W (40 Nm de couple) et une batterie de 250 Wh, pour un poids global de 3,5 kg.

Conçue pour une durée d’utilisation de 5 ans ou 500 cycles de charge, la batterie revendique une autonomie théorique de 100 km, qui grimpe à 160 km avec un accumulateur additionnel. Avec un cycle aussi léger, on peut supposer que le mode 3 — le plus puissant — n’est pas une fin en soi. Les modes 1 et 2 peuvent amplement suffire sur du plat, comme nous l’avons expérimenté avec un gravel électrique Trek durant un Paris – Dieppe effectué sur deux jours.

Decathlon s’est aussi attaché les services de SRAM, dont la réputation et la fiabilité en matière de transmission ont traversé les frontières du monde. Ici, le Van Rysel E-EDR AF opte pour le groupe entré de gamme de SRAM, à savoir une transmission APEX AXS. Mais pas n’importe laquelle : la dernière en date sortie cet été, qui opte pour un monoplateau non pas à 11 vitesses, mais à 12 vitesses.

L’avantage d’une transmission électronique

L’avantage d’un tel système est de garantir un minimum d’amplitude et de braquet à son utilisateur, sans sacrifier le poids grâce à l’utilisation d’un seul et unique plateau. Au passage, l’appellation AXS signifie que cette transmission est électronique. Elle est donc caractérisée par l’absence de câble, mais aussi et surtout par une meilleure précision, plus de discrétion et de rapidité et une meilleure sensibilité au niveau des leviers de vitesse.

Les roues Van Rysel d’une largeur de 32 mm accueillent quant à elles des freins à disque hydrauliques SRAM APEX, dotés d’un disque de 160 mm à l’avant comme à l’arrière. De quoi garantir des freinages efficaces et progressifs.

Au niveau des matériaux utilisés, ce vélo de route électrique se contente d’un cadre en aluminium, mais d’une fourche en carbone. Par ailleurs, des œillets de fixations latéraux ont été ajoutés pour porter jusqu’à 4 kg sur chaque fourreau, peut-on lire. Pour les férus de bikepacking, un porte-bagages supportant une charge de 10 kg peut aussi être installé.

Prix et disponibilité

Pour terminer, ce Van Rysel électrique arbore le compteur BC 900, qui vous indique votre autonomie restante, le niveau d’assistance, votre vitesse, la température extérieure ou encore le nombre de kilomètres parcourus. Il est possible de le connecter à l’application Decathlon Connect. Le vélo, lui, est aussi capable de s’appareiller en Bluetooth à l’application Mahle afin de configurer vos réglagles et accéder aux données de vos sorties.

Ce nouveau vélo de route électrique signé Decathlon est vendu au prix de 2800 euros, en taille XS, S, M, L et XL. À l’heure d’écrire ces lignes, le site indique des ruptures de stock pour chaque version. Ce n’est probablement qu’une question de temps avant que les stocks se remplissent.