Ce VTT électrique ultra puissant jouit d’un montage mulet : c’est quoi et pour quels avantages ?

Le nouveau VTT Flyer Uproc EVO:X a pour objectif de vous faire gravir les côtes aussi vite qu’il peut les descendre grâce au dernier moteur de Bosch. Autre particularité : son montage mulet. On vous explique tout ça.

Dans le VTT, tout devient plus grand : grandes roues, débattements importants, moteurs puissants et batteries à grande capacité, les VTTAE se transforment en de véritables machines à dévorer les chemins, comme nous l’avions constaté lors de notre prise en main du Moustache Game sur les sentiers du Roc d’Azur.

Dans cette course à la vitesse, la marque Flyer vient de présenter son nouveau jouet, l’Uproc EVO:X, équipé du moteur fameux Bosch Performance Line CX.

Se faire plaisir en « full speed »

Dans le communiqué de presse de Flyer, on peut lire que cet « e-bike est conçu pour se faire plaisir en ‘full speed‘ ». Pour séduire, Flyer mise sur la vitesse sur tout type de terrain, une stratégie qui pourrait bien fonctionner tant les tendances actuelles poussent vers la surenchère.

En effet, que ce soit dans le trail, sur les vélos de route, en alpinisme ou en VTT, on cherche toujours à faire plus impressionnant et plus rapide. Mais pour que tout le monde puisse suivre cette évolution, des ajustements doivent être faits. C’est pourquoi Flyer a opté pour le nouveau moteur Bosch Performance Line CX, que Frandroid a déjà pu tester.

Cette nouvelle version développe 600 W en pic et un couple de 85 Nm, suffisant pour gravir n’importe quelle côte à des vitesses impressionnantes. Le poids du moteur a également été réduit à 2,8 kg. En matière de vitesse, Flyer a donc mis les moyens.

Quant à l’autonomie, qui se doit aussi d’être remarquable, Flyer a choisi une batterie de 800 Wh, à laquelle peut s’ajouter un prolongateur d’autonomie de 250 Wh, le Bosch PowerMore.

Une monte mulet à la mode

La tendance est au mulet. On parle ici du domaine du VTT, pas de la coupe de cheveux.

Par « mulet », on entend une taille de jantes différente à l’avant et à l’arrière. Ainsi, la roue avant est de 29 pouces, tandis que celle de l’arrière est de 27,5 pouces. Cela présente plusieurs avantages : d’abord, le franchissement d’obstacles est facilité par la grande roue avant. Ensuite, la maniabilité du vélo reste satisfaisante grâce à la roue arrière plus petite et au triangle compact. Enfin, la position du cycliste se trouve naturellement plus en arrière, offrant un meilleur contrôle en descente.

Le constructeur affirme, par la voix de Lukas Frey, chef de produit de l’Uproc EVO:X: « Par rapport au modèle précédent, nous avons optimisé le design du cadre et ainsi amélioré la maniabilité – le vélo est joueur et agile lorsque le trail le permet, mais suit aussi les trajectoires en toute fluidité lorsque le chemin devient accidenté. »

Un équipement haut de gamme pour aller vite partout

Malheureusement, le communiqué de presse de Flyer ne détaille pas précisément la configuration du vélo. On peut cependant observer une fourche Fox Racing Shox 38 avec un débattement de 180 mm, un amortisseur arrière offrant un débattement de 170 mm, un dérailleur Sram GX Eagle, ainsi qu’une tige de selle télescopique. Ce qui est déjà très bien sur le papier.

Avec un tel équipement, l’Uproc EVO:X se positionne comme un modèle haut de gamme, mais surtout orienté vers la performance. Grâce au moteur Bosch Performance Line CX, les montées se feront sans effort, tandis qu’avec un débattement aussi généreux, les descentes seront franchies à grande vitesse.

Le document fourni par le constructeur précise également que l’Uproc EVO:X sera disponible à partir de janvier 2025, dans la couleur Pearl Black Gloss, avec des tailles de cadre allant de S/M à XXL. Le prix de départ est fixé à 7 399 euros.