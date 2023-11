Ce constructeur de vélos électriques quitte le marché français : c’est déjà le 2e en un mois

Un nouveau fabricant de vélos électriques quitte le marché français. Il est cette fois-ci Suisse, et se nomme Flyer Bikes. En difficulté financière, l’entreprise est la deuxième à se retirer de l’Hexagone en quelques semaines seulement, après Rad Power Bikes.

Il y a du grabuge dans l’air. VanMoof, Mate Bike, Gleam, Revonte, QWIC, Kiffy ou encore les plateformes Probikeshop et Bikester : le secteur du vélo électrique et du vélo musculaire a considérablement souffert ces derniers mois, à l’image de toutes ces entreprises actuellement en faillite ou en proie à des difficultés financières profondes.

En septembre, Frandroid abordait le cas de Flyer Bikes, un constructeur suisse de VAE haut de gamme – son catalogue est très majoritairement composé de modèles à 3000 euros et plus – confronté à de fortes baisses de revenus. Conséquences : la société aurait préparé à l’époque un plan de licenciement de 80 personnes, sur un effectif de 300 employés.

La marque nous confirme son retrait du marché français

Si aucune nouvelle information n’a depuis filtré sur un potentiel plan de départ, le média spécialisé Vélo Vert s’est de son côté fait le relais d’une autre annonce : Flyer Bikes aurait quitté le marché français, après une restructuration de l’entreprise en vue de mieux préparer l’avenir financier du groupe.

Frandroid a contacté Flyer Bikes pour en savoir plus à ce sujet. La firme helvète nous a confirmé l’information selon laquelle le groupe a bel et bien quitté le territoire français. Dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction, Flyer Bikes explique les raisons de ce retrait après 5 années d’activités par chez nous.

Toute la branche du cycle se trouve actuellement dans une situation difficile. FLYER AG est elle aussi concernée par la correction du marché post-pandémie. Pour y faire face, la direction a élaboré un programme de restructuration afin de garantir l’avenir de l’entreprise.

Ce faisant, « le marché français est lui aussi durablement touché par la restructuration : la direction et le conseil d’administration de FLYER AG ont décidé d’arrêter les ventes en France et de fermer l’organisation commerciale. Cela entraîne inévitablement la dissolution de l’équipe FLYER française, composée de deux personnes », peut-on lire.

Flyer rejoint Rad Power Bikes

Tout ceci est motivé par des raisons économiques, évidemment. La société estime boucler toutes les démarches nécessaires d’ici fin décembre 2023, « afin d’honorer au mieux les engagements en cours vis-à-vis des clients et des collaborateurs de FLYER AG ».

Nous avons demandé à la marque vers qui les clients français devaient se tourner en cas de problèmes techniques sur leur vélo électrique. Nous attendons sa réponse.

Ce divorce avec le marché français est le deuxième en moins d’un mois seulement : en novembre, Rad Power Bikes a aussi annoncé quitter notre marché, et plus largement l’Europe. En cause : un rappel de produit et le fameux ralentissement de la bulle post-Covid qui touche presque tous les acteurs du secteur.