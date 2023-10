Vélo électrique : au bord de la faillite, ce constructeur était pourtant promis à un bel avenir

L’entreprise danoise Mate Bike est actuellement dans une panade financière, après avoir cumulé un certain nombre de dettes. La faillite serait même proche, même si la direction se montre optimiste quant à une solution de sortie de crise.

VanMoof, Gleam ou encore Revonte : les faillites dans le secteur du vélo électrique se sont multipliées ces derniers mois, avec des issues parfois heureuses – VanMoof a par exemple été rachetée -, parfois malheureuses. Cette petite liste qui s’allonge progressivement pourrait bientôt accueillir Mate Bike, une société danoise spécialisée dans les VAE pliants et sujette à ses débuts à une forte croissance.

Frandroid s’était fait le relais d’une de ses nouveautés en janvier décembre 2022 : il s’agissait à l’époque d’un triporteur électrique, nouvelle catégorie de produits sur laquelle se positionnait le groupe. Le fait est que ce dernier rencontre des grandes difficultés financières, au point de voir son existence être menacée, nous apprend le média danois Kapwatch.

Une dette de 9 millions d’euros

Parlons chiffres : déjà, le constructeur n’aurait presque pas, voire pas du tout, réalisé de bénéfices depuis sa création en 2016 par le binôme Kronstrøm Carton et Christian Adel Michel, aujourd’hui actionnaires. En 2022, les pertes s’élèveraient à 12 millions d’euros. Et aujourd’hui, la dette globale de l’entreprise serait de plus de 9 millions d’euros.

L’une des causes explicatives est liée à la perte de vitesse du secteur. Après le Covid et les premiers confinements, le marché du vélo électrique a connu un boom considérable. Problème : les soucis d’approvisionnement n’ont pas su répondre à la forte demande de l’époque.

Entre-temps, cette dernière a perdu de sa superbe… et les constructeurs se sont retrouvés avec une ribambelle de vélos neufs et assemblés, qu’il a fallu vendre moins cher pour écouler les stocks. Quitte à vendre à perte. Sans oublier la hausse de l’inflation qui ne favorise pas le pouvoir d’achat des ménages.

Chaque grande décision est maintenant contrôlée

De son côté, Mate Bike a entrepris des investissements importants au Royaume-Uni, en lançant ses propres magasins et entrepôts. Un risque qui n’a visiblement pas payé eu égard à ses chiffres de ventes en berne. À tel point que son nombre de salariés a chuté de 60 à 15 pour réduire sa charge salariale au printemps dernier.

De son côté, Anders Kaasgaard, PDG de Mate Bike, arrive à se projeter avec optimisme. « Nous sommes assez optimistes quant à notre capacité à créer un plan capable de garantir en partie les emplois et l’avenir de Mate Bikes afin que nous puissions continuer à développer cette marque de vélos électriques dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Il n’empêche, les marges de manœuvre de la direction sont désormais sous le contrôle d’un avocat et d’un administrateur, qui scrutent et inspectent chaque décision importante du groupe. Le PDG estime pouvoir trouver une solution dans environ un mois, délai à l’issue duquel le sort du fabricant devrait être scellé.