En faillite, cette marque française de vélos électriques met malheureusement la clé sous la porte

Plombée en partie par une livraison tardive de moteurs et batteries Bosch, la firme Kiffy spécialisée dans les vélos cargos électriques disparaît.

Les mauvaises nouvelles pleuvent sur le monde du vélo électrique. Cela semble toucher autant de gros acteurs comme VanMoof que de plus petits à l’instar de Flyer, sans oublier Mate Bike qui est au bord de la faillite, ou encore Gleam et Revonte. Les marques récentes sont aussi fragiles, dans une période post-Covid très compliquée. Kiffy en fait désormais partie, elle qui a disparu cette semaine.

Un plongeon dû à Bosch ?

Kiffy, c’était la nouvelle aventure cycle de l’industriel stéphanois ITI Industry Group en 2015. Après le trois-roues Flash, puis les Nova et Explorer, c’est surtout le Capsule qui a propulsé la marque sur le devant de la scène. Ce vélo longtail électrique dévoilé en 2020 et prévu pour 2022 a cependant rencontré de gros problèmes d’approvisionnement l’an dernier.

Le Flash de 2015 // Source : Kiffy L’électrique Nova de 2019 // Source : Kiffy Les premiers Capsule en 2021 // Source : Kiffy

Ce serait le système électrique Bosch qui a mis 8 mois à être livré, et en un bloc, accuse le PDG Christophe Rosenstiel. « Easy Design Technology achète ses produits par l’intermédiaire d’un distributeur », tentait de se protéger Bosch France sur L’Essor. « Il n’y a donc pas de lien direct entre Bosch et l’entreprise, et Bosch n’a donc pas de visibilité exacte sur le sujet en question. »

Sans repreneur, Kiffy cesse ses activités

Conséquences, les abandons de commandes et les retards de livraisons ont mis Kiffy dans le rouge, loin de ses objectifs de ventes (300 livraisons en 2023 contre 900 prévues en 2022 et 1500 cette année). Le prix élevé du Kiffy Capsule MT Smart – 5 399 euros de base – et l’inflation ont en partie joué sur les ventes.

Avec un redressement judiciaire fin mai 2023, la société mère Easy Design Technology a espéré trouver un repreneur jusqu’à l’échéance finale, à savoir mi-octobre. Elle affichait encore une activité dense, visible au salon Pro Days en juillet et invitée à l’Élysée pour présenter sa fabrication française.

Hélas, personne ne s’est présenté et Kiffy a été placé en liquidation judiciaire le 18 octobre 2023. On ne connaît toutefois pas les effets sur les propriétaires de vélos cargos électriques (garantie, SAV) ni pour le loueur Red-Will et son Family Smart 545.