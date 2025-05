Ce nouveau vélo électrique d’aventure frappe fort avec son prix attractif

La marque allemande Lemmo sort en édition limitée un nouveau vélo électrique d’aventure nommé Green Explorer. Au menu du jour : des composants pensés pour le gravel et un prix relativement attractif.

Source : Lemmo

Après un modèle urbain et un VTC électrique, la marque berlinoise Lemmo muscle son jeu avec un troisième vélo électrique, cette fois destiné aux amateurs de gravel. Pour rappel, un gravel est un vélo à mi-chemin entre un vélo route et VTT : il adopte la géométrie du premier, avec des pneus plus polyvalents généralement inspirés du second.

Green Explorer, de son nom, est décliné en deux versions : la Pro et la classique. Le premier opte pour un cintre route qui poussera l’utilisateur à adopter une position plus penchée vers l’avant et plus engagée. Il hérite aussi d’une transmission plus haut de gamme, la Shimano GRX à 11 vitesses (11-42) spécialement conçue pour la pratique du gravel, ainsi qu’une tige de selle en carbone.

Aussi taillé pour la ville

De son côté, la version classique s’appuie sur un cintre plat, une transmission Shimano Deore tout à fait honnête et une tige de selle en aluminium. Ce modèle pourrait tout à fait convenir à un usage urbain aussi. D’autant plus que le duo embarque de série des garde-boues, toujours utiles en ville.

Source : Lemmo

Comme sur les deux autres Lemmo, le Green Explorer a droit lui aussi au fameux Smartpac propre au fabricant. Il regroupe la batterie amovible, le contrôleur ou encore un port de charge USB-C. Le tout est couplé à un moteur arrière de 250 W qui délivre 56 Nm de couple, soit la même valeur que le Lemmo One Max Turbo Trekker. Chez Frandroid, on apprécie tout particulièrement le comportement électrique des Lemmo, qui savent mêler dynamisme et douceur à la fois.

Des prix qui ne s’envolent pas

Le site eBike News évoque aussi des freins à disque hydrauliques Shimano, des pneus Continental, un cadre en aluminium et une fourche rigide en carbone. Et là où le Green Explorer fait fort, c’est au niveau de son prix : 2489 pour sa version classique, contre 3090 euros pour sa version Pro. Ce qui reste décent pour un modèle gravel.

À noter que le Green Explorer est décliné en trois tailles : ST (160 – 185 cm), L (170 – 185 cm) et XL (185 – 200 cm), lorsque le Pro se limite à deux tailles, que sont le L (170 – 185 cm) et XL (185 – 200 cm). Sur son site officiel, Lemmo indique qu’il s’agit d’une série limitée.