À son tour, HBO Max va sévir et prendre une mesure impopulaire

Après Netflix et Disney+, HBO Max veut à son tour compliquer la vie des utilisateurs ayant pris l’habitude de partager leur compte avec des proches. La plateforme assume désormais vouloir mettre en oeuvre une politique « beaucoup plus agressive » sur ce terrain dans les prochains mois.

Vous avez râlé lorsque Netflix et Disney+ ont tour à tour commencé à sévir contre le partage de compte ? Préparez-vous à rouspéter, aussi, sur HBO Max. Propriété de la Warner, la plateforme est désormais très vocale sur son intention de mettre des bâtons dans les roues aux utilisateurs ayant l’habitude de prêter leur compte à des parents, des amis ou des proches.

On savait depuis juin que HBO Max allait se montrer plus strict vis-à-vis de cette pratique, mais l’on apprend désormais que la plateforme a un début d’échéancier en tête. Elle explique d’ores et déjà qu’elle se montrera « beaucoup plus agressive » sur ce terrain au cours des prochains mois.

Le « crackdown » de HBO Max sur le partage de compte se précise

Aux États-Unis, on sait ainsi qu’il faudra bientôt payer un « extra » de 7,99 dollars pour pouvoir partager son compte à un utilisateur supplémentaire. Une mesure qui devrait s’étendre assez vite dans les autres pays et territoires où HBO Max est disponible.

« À compter de septembre, vous commencerez à voir les messages — qui pour l’instant sont assez souples et peuvent être ignorés — devenir plus insistants pour obliger les gens à agir », explique notamment Jean-Briac Perette, l’un des cadres de la Warner en charge du streaming. L’intéressé ajoute néanmoins qu’il s’agira dans un premier temps d’un processus sur basé sur le fair-play des abonnés. Évidemment, les choses seront plus strictes par la suite.

Plus tard dans l’année, HBO Max devrait en effet agir « de manière beaucoup plus agressive », admet JB Perette, à l’égard des utilisateurs n’ayant pas joué le jeu.

À l’instar de ses concurrents, la plateforme utilise dès à présent les informations de compte, les adresses IP, les identifiants d’appareils et l’activité de ses utilisateurs pour déterminer si quelqu’un partage son compte avec une personne extérieure à son foyer. Ces outils permettront donc de sévir assez facilement le moment venu.

Au travers de ce changement de politique, Warner Bros. Discovery espère accroître ses revenus et surtout doper son nombre d’abonnés.

Une stratégie qui pourrait toutefois se heurter au ras-le-bol croissant des utilisateurs face à des offres d’abonnements de plus en plus nombreuses (pour ne pas dire dispersées), de plus en plus contraignantes et de moins en moins abordables. Netflix semble d’ailleurs commencer à en faire les frais dans certaines régions.