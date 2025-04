Après Netflix et Disney+, c’est au tour de Max de compliquer le partage de compte (et ça coûte cher)

La plateforme SVoD Max commence à mettre en place le partage de compte payant, comme ses concurrents Netflix et Disney+.

Max lance le partage de compte payant aux Etats-Unis // Source : Max

S’il est encore possible de partager son mot de passe avec d’autres personnes pour profiter du nombre d’écrans simultanés de Max, ça ne sera bientôt plus le cas, à commencer par les Etats-Unis d’Amérique.

La fête est finie pour le partage gratuit

Comme presque toutes les plateformes SVoD modernes, Max permet de profiter de ses services sur plusieurs écrans en simultané. En clair, vous pouvez avoir quatre appareils connectés au même compte en même temps (selon l’offre choisie) sans coupure des services pour l’une des personnes.

Mais cette fonctionnalité est à l’origine dédiée aux couples et aux familles, par exemple, qui vivent dans le même foyer ; de nos jours, il n’est pas rare que tout le monde ait accès à son propre écran dans un foyer, avec l’envie de profiter de ses propres contenus. Très rapidement, la majorité des utilisatrices et utilisateurs ont compris que l’on pouvait simplement donner son mot de passe à tout le monde, qu’elles habitent avec nous ou non.

Mais tout ça, c’est terminé : Netflix et Disney+ ont lancé le mouvement des partages payants. En clair, si une personne se connecte à votre compte avec une IP différente (sur une autre box internet que la vôtre par exemple) et qu’il est détecté que ça n’est pas simplement vous qui, ponctuellement, êtes en déplacement, vous aurez deux choix : soit interdire l’accès, soit prendre une option permettant d’ajouter un utilisateur distant. Max est en train de rejoindre le rang.

7.99$ par personne supplémentaire

Il est peu de dire que, chez Max comme ailleurs, le partage de compte va coûter cher. L’option est pour l’heure déployée aux Etats-Unis d’Amérique, où les abonnés vont devoir payer 7.99$ supplémentaire pour profiter de l’offre « Extra Member ». Pour l’instant, cette option est limitée à une seule activation ; il n’est donc pas possible de partager un même compte avec deux personnes qui n’habitent ni chez vous, ni dans le même foyer.

Si la nouvelle ne fait jamais plaisir, il faut malgré tout rappeler que ce type d’option permet malgré tout de profiter du catalogue HBO à un prix moins élevé que deux abonnements distincts. Si l’on se fie aux prix aux US, l’abonnement standard avec l’option Extra Member revient à 24.98$ au total, au lieu de 33.98$ pour deux abonnements. L’occasion de découvrir la saison 2 de The Last of Us ?