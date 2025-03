Max en avril 2025 : Joël et Ellie reviennent dans The Last of Us et le studio MAPPA dévoile son nouvel anime

Films cultes, séries phénomènes et courses de cyclisme… La plateforme Max nous dévoile son catalogue du mois d’avril avec des ajouts très attendus dont la deuxième saison de The Last of Us !

Véritable carton du petit écran, la série The Last of Us, adaptation de la série de jeux vidéo éponyme, est de retour pour une deuxième saison le 14 avril prochain. Mais avant cela, on pourra patienter avec Lazarus, un anime produit par le fameux studio MAPPA, créé par le papa de Cowboy Bepop et assisté du réalisateur des films John Wick pour certaines scènes d’action.

Les séries à voir sur Max en avril 2025

Lazarus (6 avril)

C’est le nouvel anime du studio MAPPA et cela promet d’être une nouvelle pépite ! L’histoire de Lazarus prend place en 2052, le monde connaît une ère de paix sans précédent grâce à l’Hapna, une médicament miracle capable de soigner tous les maux. Mais son créateur, le professeur Skinner, disparaît sans laisser de traces et réapparaît trois ans plus tard afin de révéler le terriblle effet secondaire de l’Hapna : ce médicament entraîne le décès trois ans après l’utilisation. L’unité spéciale Lazarus est alors formée pour retrouver Skinner, mettre au point un vaccin et sauver l’humanité.

The Last of Us – Saison 2 (14 avril)

Cette deuxième saison est un début d’adaptation de The Last of Us II, des personnages-clés tels qu’Abby et Dina font leur apparition et quand bien même de nombreux changements scénaristiques sont à prévoir par rapport au jeu de Naughty Dog, il faudra deux ou trois saisons pour venir à bout de cette partie de l’histoire. Nous retrouvons Joël et Ellie cinq ans après la fin de la première saison et confrontés à leur passé et aux conséquences de leurs choix dans un monde toujours plus dangereux.

The Rehearsal – Saison 2 (21 avril)

Dans cette série atypique, Nathan Fielder aide des gens ordinaires à revivre des événements difficiles de leur vie à l’aide de décors, de comédiens et d’arbres de dialogue pour recréer ces situations dans la réalité. Des « répétitions » qui recréent des scènes de la vie quotidienne, mais qui peuvent souvent mener à des situations loufoques.

Les films à voir sur Max en avril 2025

Blood and Ice Cream – 3 films (4 avril)

Max ajoute à son catalogue les trois films écrits par Edgar Wright et Simon Pegg, chacun rendant hommage à un genre cinématographique différent. Le premier, Shaun of the Dead, est un film de zombies, le second, Hot Fuzz, un film policier, tandis que le dernier, Le Dernier Pub avant la fin du monde, est un film de science-fiction totalement barré.

Last Night in Soho (11 avril)

Eloise Turner est une jeune femme passionnée de mode et des sixties et qui rêve de devenir styliste. Elle parvient dans son sommeil à être transportée dans le Londres des années 60 où elle rencontre une star montante de la chanson. Mais les frontières entre passé et présent s’estompent et ce qui est censé être un rêve ressemble de plus en plus à un cauchemar.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore (13 avril)

Après avoir rallié de nombreux sorciers à sa cause, Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers en se faisant élire à la tête de la Confédération magique internationale. Alors que Dumbledore est contraint de se tenir à l’écart à cause de son pacte de sang avec Grindelwald, c’est à Norbert Dragonneau et à ses compagnons à qui il revient de contrecarrer les plans du mage noir.

Les autres sorties sur Max en avril 2025

2 avril :

Un plan d’enfer

Freaks

Bad Samaritan

3 avril :

Georgie and Mandy’s First Marriage – Saison 1

La jungle, mon père et Ed Stafford – Saison 1

5 avril :

Le trésor du ranch maudit – Saison 3

6 avril :

Cyclisme – Tour des Flandres (Eurosport)

Tennis – Masters 1000 Monte-Carlo (Eurosport)

8 avril :

Le dernier jour d’une secte

9 avril :

Ça, c’est Paris – Saison 1

Above Suspicion

Habitations en péril – Saison 12

11 avril :

Rememory

12 avril :

Cyclisme – Paris-Roubaix Femmes (Eurosport)

13 avril :

Cyclisme – Paris-Roubaix (Eurosport)

Marathon de Paris (Eurosport)

16 avril :

La Confession

The Words

18 avril :

Mission Titan

19 avril :

Qui a tué Maggie Moore(s) ?

24 Heures Motos (Eurosport)

Billard – Championnats du monde de snooker (Eurosport)

20 avril :

Cyclisme – Amstel Gold Race

Tennis – Masters 1000 Madrid

21 avril :

Asteroid City

23 avril :

American Dreamer

Ophélie

Pourquoi j’ai coupé son pénis

25 avril :

Borrego

27 avril :

La Ruse

Cyclisme – Liège-Bastogne-Liège (Eurosport)

