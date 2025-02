Les sorties Max en mars 2025 : le cinéma coréen à l’honneur avec les films de Bong Joon-ho et d’autres chefs-d’œuvre du grand écran

Mars approche et la plateforme Max vient de dévoiler sa sélection de films et de séries devant paraître le mois prochain. Entre thrillers, comédies, dystopies et autres divertissements, il y aura de quoi faire, et ce particulièrement du côté des longs-métrages.

À l’occasion de la sortie prochaine du nouveau film de Bong Joon-ho, Mickey 17, avec Robert Pattinson dans le premier rôle, la plateforme Max nous propose ce mois-ci une sélection des chefs-d’œuvre du réalisateur sud-coréen, avec Parasite en tête de liste. Ce mois-ci est aussi l’occasion de redécouvrir Robert Pattinson dans le costume du Chevalier Noir de Gotham.

Les séries à voir sur Max en mars 2025

A Very British Scandal (15 mars)

Cette mini-série retrace l’un des scandales les plus marquants de la haute société britannique, le divorce du duc et de la duchesse d’Argyll dans les années 60. L’affaire a fait couler beaucoup d’encre dans les journaux qui faisaient étalage de la vie sexuelle débridée de la duchesse Margaret Campbell, et ce à une époque aux valeurs conservatrices et dans laquelle tous les torts retombaient invariablement sur la femme.

La Rivière des Disparues (27 mars)

Adaptation du roman de Liz Moore, La Rivière des Disparues avec Amanda Seyfried dans le premier rôle est un thriller actuellement en compétition au festival Séries Mania. Dans cette série de huit épisodes, Mickey, officière de police, enquête sur des meurtres de prostituées dans un quartier de Philadelphie ravagé par la crise des opiacés. Au fil de l’enquête, Mickey découvre qu’elle pourrait être personnellement liée à cette tuerie.

Le Sens des Choses (28 mars)

Production originale française de Max, Le Sens des Choses est une adaptation du livre Vivre avec nos morts de Delphine Horvilleur. Portée par un casting composé entre autres d’Elsa Guedj, Manu Payet ou encore Éric Elmosnino, cette série suit le parcours de Léa, une jeune femme de 28 ans qui décide de devenir l’une des rares femmes rabbins en France. Mais lorsqu’on est soi-même aux prises avec ses propres interrogations, comment peut-on guider les autres ?

© Max France

Les films à voir sur Max en mars 2025

Parasite (1er mars)

Multi-oscarisé en 2020, Parasite est l’un des rares longs-métrages ayant fait l’unanimité, autant du côté de la presse que du public. Une famille de chômeurs vivant dans les quartiers pauvres de Séoul voit sa vie changer du jour au lendemain lorsque le fils est recommandé pour donner des cours d’anglais à une jeune fille d’une famille riche. S’ensuit tout un engrenages où aucune des deux familles ne s’en sortira indemne.

The Batman (2 mars)

Après la trilogie de Christopher Nolan qui brillait plus par ses gadgets et explosions, cette nouvelle adaptation du héros de DC arbore un côté plus sombre et violent de la licence dans ce qui ressemble plus à un thriller psychologique qu’un film de super-héros. Bruce Wayne, qui combat le crime dans les rues de Gotham depuis deux ans maintenant, enquête sur le meurtre violent du maire de la ville dont l’assassin laisse une série d’énigmes pour seule indice.

Vivarium (14 mars)

Film entre SF et fantastique mais surtout dystopie glauque, Vivarium séduit et dérange à la fois. Gemma et Tom s’apprêtent à franchir un grand pas dans leur vie de couple : l’achat de leur maison de rêves. Alors qu’un étrange agent immobilier leur fait visiter un lotissement semblable à plusieurs dizaines d’autres, celui-ci disparaît, laissant le couple piégé dans le quartier résidentiel qui est en réalité un dédale sans fin. Sans qu’ils ne se doutent que le cauchemar ne fait que commencer.

Les autres sorties sur Max en mars 2025

1er mars :

Young Sheldon – Saison 7

The Host

Memories of Murder

4 mars :

Celtics City

Ski alpin – Championnats du monde (Eurosport)

5 mars :

Bernadette

Police Body Cam – Saison 9

Tennis – Masters 1000 Indian Wells (Eurosport)

7 mars :

When No One Sees Us

Source Code

La Dernière Légion

8 mars :

Cyclisme – Strade Bianche (Eurosport)

10 mars :

The Righteous Gemstones – Saison 4

Oh My God… Yes !

YOLO – Saison 3

Cyclisme – Tirreno Adriatico (Eurosport)

11 mars :

90 jours pour se marier : À l’étranger – Saison 5

12 mars :

Chasseuse de géants

Parents d’élèves

13 mars :

Un week-end en enfer

14 mars :

Union et trahison – Saison 2

16 mars :

Omar m’a tuer

18 mars :

L’affaire Karen Read : Homicide ou complot ?

19 mars :

Quiz

Tennis – Masters 1000 Miami (Eurosport)

21 mars :

A Decent Man

Brimstone

Ski de fond – Finales de la Coupe du Monde (Eurosport)

Biathlon – Dernière étape de la Coupe du Monde (Eurosport)

22 mars :

A Very English Scandal

27 mars :

Paul American : Logan vs Jake

30 mars :

Cyclisme – Gand-Wevelgem

31 mars :

Adventure Time : Diamonds & Lemons – Épisode spécial Minecraft

MAX Télécharger gratuitement