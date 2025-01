Les sorties Max en février 2025 : on part prendre le soleil au White Lotus ou on passe l’hiver devant le nouveau cartoon d’Adult Swim ?

Avec le froid et les virus qui circulent, on a qu’une envie : s’enrouler dans sa couette devant une bonne série. Heureusement, Max nous promet une belle sélection pour le mois de février, entre nouveautés et le retour d’une série appréciée.

La plateforme Max prend ses rivaux de court en dévoilant une semaine à l’avance son catalogues de février. Côté série, The White Lotus est de retour pour une troisième saison qui se déroulera cette fois-ci en Thaïlande, mais nous aurons également une nouvelle série d’animation d’Adult Swim qui débarque dans toute l’Europe : Common Side Effects. Bref, y a de quoi passer de longues soirées dans une couette bien chaude, une tisane en main et devant l’un des ces films ou une de ces séries.

Les séries à voir sur Max en février 2025

Common Side Effects (3 février)

Présenté en avant-première lors du festival du film d’animation d’Annecy, Common Side Effects suit Marshall et Frances, deux camarades du lycée qui reprennent contact après que le premier a découvert ce qui serait le remède à toutes les maladies du monde. Mais rapidement, la découverte de Marshall attire l’attention des groupes pharmaceutiques et d’autres grandes puissances. Plus qu’un cartoon qui tourne en dérision l’industrie de la santé, Common Side Effects est un thriller satirique qui aborde intelligemment certains sujets liés à l’actualité.

The Head – Saison 1 à 3 (5 février)

Au Pôle Sud, la nuit polaire dure six mois. Six mois d’obscurité au cours desquels les scientifiques de la station de recherche Polaris VI doivent mener leurs recherches sur le changement climatique. Mais pendant cette nuit polaire, la station cesse de communiquer avec le monde extérieur et lorsqu’une équipe est envoyée prendre la relève au printemps, elle découvre que tous les occupants de la station ont été tués ou ont disparu. Et que le tueur est toujours en liberté.

The White Lotus – Saison 3 (17 février)

Après Hawaï et la Sicile, les protagonistes de The White Lotus évoluent cette fois-ci en Thaïlande. Le principe de la série reste le même : on suit les déboires de touristes américains ultra-fortunés dans un hôtel 5 étoiles à l’autre bout du monde. Après une première saison centrée sur thème de l’argent et la deuxième saison sous le signe de la luxure, cette troisième saison tournera autour de la spiritualité orientale.

Les films à voir sur Max en février 2025

Rescue Dawn (7 février)

Avec Werner Herzog à la réalisation et Christian Bale dans le premier rôle, Rescue Dawn retrace l’histoire vraie de Dieter Dengler, pilote allemand engagé dans l’aéronavale américain pendant la guerre du Viêt Nam. Au cours d’une mission secrète en février 1966, l’avion de Dengler est abattu en plein vol, mais le pilote parvient à survivre au crash. Il est cependant capturé par la milice locale et enfermé dans un camp de prisonniers où une seule idée le fait tenir : s’évader.

Philomena (21 février)

Récompensé à la Mostra de Venise, Philomena est également le récit d’une histoire vraie. Celle de Philomena Lee, une irlandaise qui confie à sa fille que, 50 ans auparavant, elle a accouché d’un garçon alors qu’elle était encore une adolescente. L’enfant lui a été retiré et a été adopté par des américains tandis que Philomena fut confiée à un couvent. Avec l’aide du journaliste Martin Sixmith qui a eu vent de son histoire, elle embarque pour les États-Unis à la recherche de son fils.

Pharmacy Road (25 février)

L’œuvre la plus déjantée de ce catalogue. Pharmacy Road est un moyen-métrage et une sorte de documentaire parodique sur le Tour de France 1982. Une édition marquée par le dopage de plusieurs cyclistes, joués par un casting 5 étoiles (Orlando Bloom, Jeff Goldblum, Freddie Highmore, John Cena…). Pour vous dire à quel point ce film est totalement barré, vous pourrez y voir Lance Armstrong y jouer son propre rôle.

Les autres sorties sur Max en février 2025

2 février :

Cyclisme – Grand Prix La Marseillaise (Eurosport)

3 février :

The Vow – Saisons 1 et 2

Le Monde de Barney

4 février :

The Murders at Starved Rock

Ski alpin – Championnats du monde (Eurosport)

5 février :

Voyez comme on danse

6 février :

American Aryans : La traque des néo-nazis

7 février :

Comment j’ai quitté l’Opus Dei

10 février :

Fake Famous

12 février :

Joséphine

Joséphine s’arrondit

Biathlon – Championnats du monde (Eurosport)

13 février :

La Nonne 2

14 février :

Swiped : Hooking Up in the Digital Age

17 février :

Batwheels

Jellystone !

Last Week Tonight with John Oliver – Saison 12

Cyclisme – Tour des Émirats Arabes Unis (Eurosport)

18 février :

Mind Over Murder

19 février :

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

21 février :

The Pack – Saisons 1 à 3

16 ans ou presque

22 février :

Superbike – Championnats du monde (Eurosport)

23 février :

Love To Love You, Donna Summer

25 février :

Kevin Spacey Unmasked

At the Heart of Gold : Inside the USA Gymnastics Scandal

26 février :

Eyes on the Prize

The Normal Heart

Ski nordique – Championnats du monde (Eurosport)

27 février :

Coyotl : Hero and Beast

Human vs Hamster

MAX Télécharger gratuitement