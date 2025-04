Origine France Garantie et rapport équipement-prix de folie : ce VTC électrique français frappe fort

Troisième modèle de la marque Radior, le vélo électrique Colibri abaisse le ticket d’entrée tout en conservant un cadre français ainsi qu’un moteur assemblé en France, et ce sans compromis sur les composants.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Marque plus que centenaire relancée voilà 5 ans, Radior reconstruit peu à peu sa gamme de vélos électriques. Le Phen’x a déjà pris son envol, suivi du biporteur Simurgh que nous avons pris en main au Salon du 2 Roues, et désormais avec le plus abordable Colibri.

Un cadre fabriqué en France

Le Radio Colibri, c’est le petit frère du Phen’x, à mi-chemin entre le VAE urbain polyvalent et le VTC électrique. Tout comme les autres modèles, il s’appuie toujours sur un cadre en acier fabriqué en France.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Afin de réduire le prix, la firme française emploie des tubes standards qu’elles n’a pas conçus en interne. Assez curieux, spécialement au niveau de la poutre diagonale, ce cadre ouvert vient épouser le système électrique Yamaha et sa future version (que l’on devrait voir apparaître d’ici 2026).

Moteur efficient, de beaux composants

Adieu le moteur Valeo Cyclee à boîte automatique, et il faut rappeler que le remplaçant Yamaha PW-S2 est un moteur central assemblé en France ! D’un couple de 75 Nm, ce bloc est comparable à un Bosch Performance Line mais se distingue par son efficience (voir notre essai du Winora Yucatan X8). On comprend ainsi l’appellation Colibri…

Les deux pièces maîtresses du Radior Colibri étant en France, tout comme les roues Mach 1 et l’assemblage, la marque conserve le label Origine France Garantie (au moins 80 % de valeur).

Le reste des composants provient de l’étranger, avec un segment plutôt haut de gamme. Notons la présence de freins Magura MT Sport (Allemagne), d’une Selle Italia GT (Italie), d’une fourche Suntour à 80 mm de débattement et d’une transmission Enviolo City (Chine).

Un VAE fabriqué en France pour moins de 3 000 euros

Malgré localisation d’une partie de la production et de composants réputés, le Radior Colibri affiche un prix de 2 990 euros, plutôt attractif ! En cadre ouvert et taille unique, le Colibri propose deux coloris, gris et bleu.

Ce vélo électrique devrait ouvrir ses précommandes d’ici le début de l’été, avant une commercialisation courant septembre 2025. Une nouveauté en cache une autre, puisque le Radior K pourrait rejoindre la gamme d’ici la fin de l’année.