J’ai roulé avec le vélo cargo électrique le plus français jamais fabriqué : moteur puissant et belle agilité

Dépassant 90% de fabrication française, le vélo biporteur électrique Radior Simurgh est une collaboration avec Botch, très agile et prévu en plusieurs configurations. Nous avons pu rouler avec, voici notre premier avis.

Parmi les vélos électriques, il est encore compliqué de trouver pédale à son pied tout en restant français. En tout cas, c’est l’image que l’on peut avoir de loin, car des acteurs militent pour être le plus local possible. Radior en fait partie, l’ayant montré avec ses premiers modèles Phen’X.

Fait comme l’oiseau

Ce VAE urbain se décline désormais en cargo, dévoilé lors du Salon du 2 Roues à Lyon. De type biporteur, il est réalisé en collaboration avec Botch Cargo Bikes, un autre fabricant français. Le projet a été très rapide, puisqu’amorcé lors de leur rencontre aux Pro Days en juin 2024.

On retrouve donc le style du Phen’X changeant à peine, fusionnant avec l’avant “Chtok” de Botch, donnant le Radior Simurgh. Le nom peut étonner, “on reste dans l’univers de la mythologie, mais perse cette fois”, précise Benjamin Lefevre, “cela reste un autre écho à un oiseau”.

Un vélo cargo agile au moteur généreux

En effet, le vélo cargo français s’envole aisément de sa position grâce au moteur Valeo Cyclee et ses 130 Nm. “On a changé le profil moteur pour l’adapter aux lourdes charges” ajoute le directeur, le mythique Simurgh devant transporter un éléphant (d’où la peluche sur le stand !). Restons sérieux, il est possible d’embarquer 220 kg, c’est déjà pas mal, sachant que le poids du vélo est de 42 kg (en version plateforme).

Lors de nos premiers tours de roues à Lyon, nous avons tout de suite senti la légèreté relative. Le Radior Simurgh est particulièrement agile, nécessitant à peine une adaptation de la conduite par rapport à un VAE conventionnel. Ici testé dans une configuration barquette (70 cm de long), il existe en format canopée pour abriter les 2 enfants, ou en caisse pour transporteurs.

Le moteur Valeo Cyclee assure une belle poussée, toujours avec son bruit marqué, mais moins prononcé qu’auparavant, et associé à sa boîte auto 7 vitesses très agréable. Pour l’arrêter, ce sont les puissants freins Magura qui officient.

À partir de 6 490 €, hors options

Autour, la batterie peut être de 500 ou 630 Wh au choix, la transmission par courroie ou chaîne, ou la tige de selle suspendue ou fixe. Sinon, le Radior Simurgh est tout équipé avec sa double béquille centrale, ses garde-boues, son porte-bagages arrière et l’éclairage. Au total, la marque se targue de dépasser les 90 % de fabrication française, seuls le freinage, les pneus et la selle venant de l’étranger.

La version Pro avec une caisse fermée. Et l’éléphant rappelant la promesse mythique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Lancé officiellement le 13 février 2025, le Radior Simurgh démarre au prix de 6 490 € en version plateforme, mais on attend encore les tarifs des déclinaisons famille (barquette) et pro (caisse). Enfin, une autre nouveauté est prévue pour avril 2025, il faudra encore patienter jusqu’au Salon Vélo in Paris pour la découvrir.