Ultra pratique, ce vélo électrique peut se transformer en un vélo cargo en seulement une minute

Le vélo électrique Gambade est très astucieux : il peut se transformer en un vélo cargo biporteur en une minute, de quoi transporter des enfants ou 80 kg de charge.

Le vélo électrique, c’est avant tout un plaisir de conduite face aux autres modes de transport passifs. Mais quand vient le besoin de transporter les enfants ou de lourdes charges, le vélo cargo électrique peut altérer cet agrément – et encore – ou être compliqué à stocker. Pour pallier à ce « problème », Thimothée Gamonet débarque avec sa solution Gambade : un VAE transformable.

« J’habite en ville et en appartement depuis plus de 10 ans et j’ai toujours voulu faire tous mes déplacements à vélo« , explique le fondateur. « Aller faire des courses ou emmener mes enfants à la crèche, c’était pas possible car : soit j’avais un vélo cargo et je ne sais pas quoi en faire pour le garer, soit un vélo classique où je ne pouvais pas emmener ce que je voulais« .

Le vélo cargo Gambade pour gambader astucieusement

Existant en version mécanique, le vélo électrique transformable Gambade peut passer du vélo électrique classique à un biporteur. La fourche et la partie avant cargo (supportant 80 kg) sont interchangeables, et l’opération ne nécessite qu’une minute. On peut ainsi passer de l’un à l’autre au quotidien voire « plusieurs fois par jour« , ajoute la marque.

La partie électrique est également transformable (mécanique à électrique et vice-versa), avec le moteur Virvolt 900. Ce bloc pédalier français s’associe à une batterie attachée au cadre, d’une de capacité 690 Wh. Le tout est complété par des freins à disque hydrauliques Shimano MT420 et une transmission par dérailleur Shimano CUES U4020 à 9 vitesses. Les pneus Schwalbe Big Ben Plus ont été choisis pour pouvoir supporter les 21 kg du VAE – ou 40 kg du mode cargo – mais surtout les 160 kg au total.

Sièges enfants et canopée sont disponibles en option, ce qui fait naturellement gonfler la note. Le petit hic, c’est que le Gambade n’est pas donné : 6 000 euros livraison incluse. Après tout, ce sont deux vélos électriques en un. Et la fabrication est locale, à Avignon (Vaucluse).

Un kit de conversion pour mini-cargo

Gambade propose aussi une seconde solution, celle d’un kit de conversion via une fourche avant couplée à une plateforme. C’est un peu le principe de Joker, proposé sur des marques comme Velomad et Ref.

Ici, le plateau supportant 25 kg est pliable au-dessus d’une roue de 20 pouces, couplé à une béquille pour stabiliser le vélo. Le coût est de 830 euros, sans compter la main-d’œuvre d’un professionnel qui peut l’installer.