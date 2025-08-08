Des bornes de recharge pour vélos électriques vont bientôt débarquer à Amsterdam : pourquoi c’est une bonne idée

Amsterdam va accueillir cet automne son premier réseau de recharge pour vélos électriques, avec quinze abris sécurisés signés PowerShelter. Objectif : protéger les batteries contre le vol, faciliter leur recharge et rassurer les établissements face aux risques d’incendie.

Source : Powershelter

Amsterdam lancera cet automne son premier réseau public de recharge pour vélos électriques, nous apprend Zag Daily. Le projet, confié au fournisseur d’infrastructures de mobilité urbaine PowerShelter, prévoit l’installation de quinze abris modulaires, conçus pour être déployés rapidement dans des lieux stratégiques.

L’objectif est double : réduire la hausse des vols de vélos – plus de 10 000 modèles ont été volés l’an passé à Amsterdam – et limiter les risques d’incendie liés aux batteries. Pour éviter que leur batterie soit dérobée, de nombreux cyclistes retirent leur batterie et l’emportent avec eux dans les bars, magasins ou salles de spectacle, car ils « ne se sentent pas en sécurité en les laissant sur le vélo », explique Jake De Wulf, cofondateur de PowerShelter.

Rassurer tous les acteurs

Cette pratique poserait toutefois un autre problème : les gérants d’établissement seraient assez réticents à l’idée de stocker lesdites batteries, en raison des risques d’incendie. « Ces petits désagréments du quotidien s’accumulent et découragent l’utilisation. Nous sommes encore loin d’exploiter pleinement le potentiel des vélos électriques, en partie parce que ces points sensibles n’ont pas été résolus. »

Source : Powershelter

Attention : si la batterie est conforme aux normes européennes, le risque d’incendie est extrêmement faible. Globalement, privilégiez des batteries sourcées chez des fournisseurs fiables, comme Bosch, Shimano, Panasonic ou Yamaha.

Ce que nous déconseillons, c’est d’acheter une batterie « no name », sans aucune marque ni nom de modèle connu. Ce type d’accumulatteur peut parfois outrepasser les normes européennes, au risque, justement, d’accroître le risque d’incendie.

Des chargeurs officiels bientôt intégrés ?

De son côté, PowerShelter mise sur des casiers de charge inviolables, compatibles avec n’importe quelle batterie de vélo électrique. Leur implantation concernera notamment les stades, musées, cinémas et parkings, des lieux stratégieques où les utilisateurs seraient à même de recharger leur accumulateur.

Le fournisseur travaille aussi avec plusieurs équipementiers pour intégrer leurs chargeurs officiels directement dans les abris, tout en réservant certains compartiments à ceux qui préfèrent utiliser leur propre chargeur ou simplement disposer d’un espace sécurisé pour stocker leur batterie.

L’idée reste en tout cas intéressante. Il n’est clairement pas rare de croiser des cyclistes batterie à la main, rejoindre des amis au restaurant ou au bar par exemple. Une batterie est généralement lourde à transporter, et peu pratique à stocker. Ce genre d’abri est donc une alternative pertinente pour ce type de situation.