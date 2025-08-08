Ce chargeur MagSafe Ugreen profite d’une promo de 30 %, enfin la recharge rapide sans fil 15W abordable pour iPhone

Si vous possédez un iPhone compatible MagSafe et d’autres accessoires Apple du même acabit, ce chargeur magnétique Qi2 en promotion à 34,99 euros au lieu de 49,99 euros sur Amazon est très intéressant.

Ugreen MagFlow Qi2 // Source : Ugreen

Ugreen est une marque spécialisée dans les batteries portables et les chargeurs filaires et sans-fil pouvant s’occuper de plusieurs appareils simultanément. Même si nous avons découvert récemment qu’elle faisait aussi dans le casque Bluetooth avec une autonomie XL. La promo avec 30 % de réduction sur Amazon concerne un chargeur induction pour iPhone certifié MagSafe, inclinable et pouvant prendre en charge deux appareils simultanément.

Les points forts du Ugreen MagFlow Qi2

Sa vitesse de charge élevée de 15W pour un iPhone

Son design facilement transportable pour la maison et le bureau

La possibilité de charger deux appareils en même temps

Ce chargeur Ugreen MagFlow Qi2 coûte normalement 49,99 euros. En cliquant sur le coupon ou en entrant le code promo UXH6FJLD dans le panier, vous bénéficiez de 30 % de réduction et le faites passer à 34,99 euros.

Un iPhone et des AirPods qui chargent en toute sécurité

En matière de charge, Ugreen maîtrise bien son sujet. L’appareil proposé ici est donc recommandé si vous possédez un iPhone, des AirPods ou même un smartphone Android avec une coque certifiée MagSafe et que vous souhaitez profiter de la charge sans-fil. Il se présente sous la forme d’une petite tablette relevable où vous fixez le smartphone sur l’avant et les AirPods à l’arrière, au niveau du socle.

Avec lui, vous profitez d’une puissance de charge de 15W pour l’iPhone et 5W pour les AirPods. Les 18 aimants N52 font en sorte que tout reste en place et se fixe instantanément quand vous les posez dessus. Pour profiter de la puissance maximale du MagFlow, il est recommandé d’avoir un chargeur 30W, malheureusement non fourni ici.

Le Ugreen MagFlow est facile à transporter

Avec le Ugreen MagFlow Qi2 entre les mains, vous avez de quoi charger votre smartphone partout. L’appareil est plutôt compact et léger puisqu’il fait 116 x 66 x 24 mm pour seulement 235 g. À cela il faut ajouter un câble USB-C, fourni, et le fameux chargeur. Petite précision importante : l’inclinaison de la partie aimantée se fait entre 0 et 70°, ce qui permet de l’avoir comme réveil sur sa table de chevet.

Pour profiter de ses services, il faut posséder un iPhone 13 à 16 avec iOS 17.2 ou plus. Si votre modèle est un iPhone 12, il faut le passer au moins à iOS 17.4. Pour ne rien gâcher, il est doté de multiples systèmes de protection contre la surcharge, la surintensité, la surtension, la surchauffe et les courts-circuits. Ainsi, vous êtes assuré que vos appareils sont entre de bonnes mains.

