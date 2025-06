Ce chargeur sans fil 2-en-1 compatible MagSafe à -50 % coche toutes les cases pour les utilisateurs Apple

Amazon propose le Belkin BoostCharge Pro à moitié prix, un chargeur deux-en-un compatible MagSafe Qi2 pour les iPhone, AirPods et Apple Watch.

Avec la technologie MagSafe, Apple a rendu la charge sans-fil plus rapide et pratique. Il suffit de poser votre appareil sur le chargeur compatible et il commence tout de suite Ă se recharger. Le petit bĂ©mol c’est que la charge est moins rapide qu’en filaire, mais au moins vous ne risquez pas d’abĂ®mer le port de votre appareil. Si vous posez l’objet Ă recharger dessus le soir, il sera forcĂ©ment Ă 100 % le lendemain matin. Avec le Belkin BoostCharge Pro Ă -50 %, vous pouvez charger deux appareils simultanĂ©ment. Sachant qu’il est compatible iPhone, AirPods et Apple Watch, ça peut ĂŞtre très pratique.

Les avantages du Belkin BoostCharge Pro

Peut charger deux appareils simultanément

Il prodigue une puissance de 15 W

Il est fourni avec un adaptateur secteur 30 W et câble USB-C

La station de charge Belkin BoostCharge Pro coĂ»te d’habitude 79,99 euros mais avec la rĂ©duction du moment sur Amazon, c’est possible de la commander pour 39,99 euros.

Un accessoire pour les possesseurs d’Apple, mais pas que

Le Belkin BoostCharge Pro se prĂ©sente comme une petite station toute plate, branchĂ©e en USB-C, assez large pour accueillir deux appareils compatibles. Il suffit de les poser dessus pour que la charge commence, avec une puissance maximale de 15 W. Pour l’utiliser, il vous faut un appareil Apple compatible. Ça commence Ă partir de l’iPhone 12 et toutes ses dĂ©clinaisons, pour s’Ă©tendre jusqu’aux itĂ©rations les plus modernes.

Si vous avez des AirPods avec un boitier compatible MagSafe, ça fonctionne aussi. Idem si vous possédez une Apple Watch. Mais les utilisateurs de produits Apple ne sont pas les seuls concernés : le BoostCharge Pro est aussi compatible avec les Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Il y a moins de modèles compatibles, mais ça peut toujours être utile.

Pour recharger vos appareils sans les abîmer

Avec un chargeur sans-fil (qui est quand mĂŞme lui-mĂŞme branchĂ©), vous pouvez poser et reprendre vos appareils Ă la volĂ©e. Ainsi, vous ne risquez pas de rayer le contour du port USB-C, mĂŞme si en contrepartie, la charge est plus lente. Elle est de 15 W maximum et dans la boĂ®te, vous avez un câble USB-C d’1,5 m et, plus intĂ©ressant, un adaptateur secteur de 30 W.

La puissance de charge de 15 W est pour les smartphones, si vous posez des AirPods dessus, elle sera limitĂ©e Ă 5 W. Des tĂ©moins LED permettent de suivre la charge, que vous pouvez attĂ©nuer la nuit pour ne pas ĂŞtre dĂ©rangĂ©. La fixation aimantĂ©e Ă©vite aussi de les faire tomber par un geste malencontreux. Donc c’est assez pratique, lĂ©ger et fin, mĂŞme si la vitesse de charge n’est pas la plus Ă©levĂ©e.

Vous pouvez comparer le Belkin BoostCharge Pro avec d’autres chargeurs sans-fil dans le comparatif dĂ©diĂ© aux meilleurs produits Ă induction, avec des modèles adaptĂ©s pour tous les appareils.

