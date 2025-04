Quand la nostalgie de Guitar Hero revient avec cette promotion sur la guitare sans fil Riffmaster, compatible PlayStation et PC Windows

Ergonomique, hautement stylée et bien équipée, la guitare sans fil Riffmaster devrait ravir les nostalgiques de Guitar Hero. Conçue pour les PS4, PS5 et PC Windows 10/11, elle est même compatible avec le dernier Rock Band et le Fortnite Festival. On la trouve en ce moment à 107,49 euros au lieu de 149,99 euros.

Avis aux nostalgiques des sessions de jeu énergiques sur Guitar Hero, guitare factice à la main, qui souhaitent à nouveau se glisser dans la peau de véritables stars du rock. La guitare sans fil Riffmaster, qui ressemble fortement à une véritable guitare électrique, vous permettra d’enchaîner les parties sur Rock Band 4, ou même de proposer des performances de folie sur Fortnite Festival. Si elle vous intéresse, sachez que vous pourrez la trouver avec près de 30 % de réduction.

Les points essentiels de la guitare Riffmaster

Un modèle pliable et doté d’une sangle

Une guitare sans fil avec une faible latence

Plus de 30 heures d’autonomie

Habituellement proposée à 149,99 euros, la guitare Riffmaster est aujourd’hui disponible en promotion à 107,49 euros sur Amazon.

Une guitare ergonomique qui en jette

La guitare Riffmaster présente tout d’abord un design vraiment maîtrisé et soigné, avec ses lignes agressives et ses courbes qui rappellent vraiment celles d’une vraie guitare électrique. L’illusion est quasi parfaite. Toutefois, sa surface noire brillante pourrait attirer les traces de doigts. Autrement, cette guitare a été conçue à la fois pour les droitiers et les gauchers, et offre une bonne ergonomie.

Pour plus de praticité, la guitare est évidemment équipée d’une sangle. Mention spéciale aussi pour son format pliable, qui facilite grandement son transport. La Riffmaster est par ailleurs dotée d’un port jack, pour brancher un casque ou une paire d’écouteurs, ainsi que d’une croix joystick pour naviguer dans les menus du jeu.

Une utilisation très simple

Comme précisé plus haut, ce controller est sans-fil et s’accompagne d’un dongle 2,4 GHz. La marque promet d’ailleurs une connexion avec une faible latence à 9 mètres. Concernant la mise en marche, c’est simple : la Riffmaster fonctionne en plug & play. Elle est donc immédiatement reconnue par votre console PS4 ou PS5. Elle est aussi compatible avec les PC sous Windows 10 et 11, et un de nos collègues l’utilise même via un dock avec son Steam Deck.

Durant vos parties, vous pourrez profiter non pas d’une, mais bien de deux séries de frettes, en haut et en bas du manche. Idéal pour rendre les sessions bien plus réalistes. La marque souligne aussi que sa guitare est taillée pour Rock Band 4, mais aussi pour le Fortnite Festival. Enfin, côté endurance, l’appareil offre, en théorie, 36 heures d’autonomie.

