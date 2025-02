Pas de 4K ni de ray-tracing sur cette console rétro Atari 7800+, mais de la nostalgie avec un brin d’économies grâce à cette offre

Alors que Sony tente le toujours plus loin toujours plus fort avec la PS5 Pro et que Xbox envoie une partie de son catalogue chez la concurrence, Atari propose une console rétro, la 7800+, en promo pour 93,99 euros.

Annoncée à la fin de l’été 2024, l’Atari 7800+ n’est pas une simple console rétro avec quelques jeux émulés comme le furent la NES Mini et la Super NES Mini, pour ne citer qu’elles. Ici, vous avez une version modernisée de l’Atari 7800 ProSystem datant de 1986, avec toutes les fonctions modernes que ça implique. Une vraie bouffée de nostalgie accompagnée d’une réduction de 26 euros non négligeable sur Amazon, de quoi replonger dans son enfance, adolescence ou simplement découvrir des titres qui ont marqué l’Histoire du jeu vidéo.

Les points forts de l’Atari 7800+

Une sortie HDMI et une alimentation USB

Elle est compatible avec certaines cartouches 2600 et 7800 d’époque

Elel est fournie avec une manette CX78+ sans-fil

L’Atari 7800+ est une console qui coûte normalement 119,99 euros. Un prix relativement abordable qui est adouci par une réduction de 26 euros la rendant accessible pour 93,99 euros.

Une console qui marie tradition et modernité

Malgré l’aspect suranné de cette expression, force est de constater qu’elle lui sied à merveille. L’Atari 7800+ n’est pas une simple réédition de la console de 1986, même si elle en conserve les formes et le look. C’est une version modernisée faite pour être branchée sur les téléviseurs modernes, quitte à pleurer des larmes de sang en voyant s’afficher les sprites venus d’un autre âge. Mais c’est ça qu’on aime dans le rétrogaming.

Pour vous plonger dans le bain, la console est fournie avec une cartouche de jeu : Bentley Bear’s Crystal Quest. Mais si jamais il vous reste des cartouches de l’époque, que ce soit sur la 7800 ou la 2600, vous pouvez essayer de les lire sur cette version de l’Atari. Attention toutefois, elles ne sont pas sûres de toutes être lues. Sinon, la marque propose aussi des jeux en cartouche à retrouver sur le marché, avec de grands classiques comme Asteroids Deluxe, Berzerk, Bounty Bob Strikes Back, Frenzy ou encore Space Duel.

Une console qui se branche aussi facilement qu’une PS5

Atari a bien fait les choses en proposant une connectique moderne : un port HDMI pour être relié à un écran moderne, une alimentation USB pour avoir toujours un câble sous la main prêt à être utilisé. Sans oublier la manette CX78+ qui reprend le look de son ancêtre en lui ajoutant un atout essentiel : le sans-fil. Vous pouvez donc emmener votre Atari 7800+ partout et la brancher en deux secondes pour une partie rapide. En plus, une fonction permet de passer du ratio 16:9 au 4:3 de l’époque, pour une expérience plus immersive.

En plus d’être sans-fil, la manette fonctionne sur batterie et promet une autonomie de 25h environ. Elle n’a rien à envier à une DualSense ou une manette Xbox, même s’il y a forcément moins de boutons. En plus, elle se relie en USB-C, la modernité jusqu’au bout du stick. Si vous souhaitez pousser l’aventure jusqu’au bout, la marque propose aussi le joystick original CX40+ à la vente. Vous pouvez même les utiliser sur PC, si vous êtes aussi dans l’émulation.

Si le terme de rétrogaming fait vibrer en vous la corde de la nostalgie, vous pouvez vous équiper comme jamais avec les consoles proposées dans notre guide qui leur est consacré.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.