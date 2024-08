Atari annonce une console en… 2024

Alors que Sony et Microsoft se battent à coup de graphismes 4K et de ray-tracing, Atari fait un pas de côté en ramenant sur le devant de la scène sa légendaire 7800. Mais attention, la 7800+ n’est pas qu’une simple réédition.

Atari, ce nom résonne comme une douce mélodie aux oreilles des gamers de la première heure. Et pour cause, la firme a littéralement inventé le jeu vidéo de salon tel que nous le connaissons aujourd’hui. Avec le lancement de l’Atari 7800+, la marque ne se contente pas de surfer sur la vague nostalgique : elle réinvente son passé pour l’adapter au présent.

Atari 7800+ de 2024

La 7800+, version modernisée de l’Atari 7800 ProSystem de 1986, n’est pas qu’un simple coup marketing.

Atari 7800 de 1986

C’est une véritable machine à remonter le temps, qui permet aux joueurs de redécouvrir les classiques d’antan tout en profitant des fonctions modernes. Mais attention, Atari ne s’est pas contenté de recycler un vieux design : la console a été repensée, miniaturisée, et boostée pour répondre aux attentes des gamers d’aujourd’hui.

Un pont entre deux époques

L’atout majeur de l’Atari 7800+, c’est sa polyvalence. Non content de lire les jeux de la 7800 originale, elle est également rétrocompatible avec les cartouches de l’Atari 2600. Un vrai trésor pour les collectionneurs et les nostalgiques qui ont gardé leurs vieux jeux au fond d’un placard !

Mais Atari ne s’est pas arrêté là. La console est équipée d’un port HDMI, lui permettant de se connecter à n’importe quel écran moderne, qu’il s’agisse d’un téléviseur, d’un moniteur PC ou même d’un vidéoprojecteur. Fini les adaptateurs compliqués ou les vieux téléviseurs cathodiques poussiéreux : votre Atari 7800+ se branche aussi facilement qu’une PS5 ou une Xbox Series.

Et pour ceux qui tiennent à l’expérience originale, pas de panique : la console permet de basculer entre un affichage 16:9 et le bon vieux 4:3 d’antan. De quoi satisfaire aussi bien les puristes que ceux qui veulent profiter de leurs jeux en plein écran sur leur TV moderne.

Des manettes qui ont évolué avec leur temps

Qui dit nouvelle console, dit nouvelles manettes. Et là encore, Atari a mis le paquet. La star du show, c’est le CX78+ Wireless Gamepad, une version sans fil du pad européen de la 7800 originale. Fini les câbles qui s’emmêlent ou limitent vos mouvements : avec une autonomie de 25 heures et une recharge via USB-C, cette manette allie confort moderne et design rétro.

Mais Atari n’a pas oublié les puristes. Le joystick sans fil CX40+ ravira les fans de la première heure avec son design iconique, tout en offrant les avantages du sans-fil. Avec 30 heures d’autonomie, il vous permettra de longues sessions de jeu sans interruption.

Le petit plus qui fait la différence ? Ces deux contrôleurs sont compatibles PC grâce à un adaptateur USB-A inclus. De quoi varier les plaisirs et utiliser ces manettes rétro sur vos jeux modernes ou vos émulateurs favoris.

Atari a visiblement réfléchi à l’expérience utilisateur dans son ensemble. La 7800+ est dotée d’un support de cartouche élargi, ce qui réduit les risques de blocage lors de l’insertion des jeux. Un détail qui fera la différence pour ceux qui ont connu les frustrations des consoles d’origine !

La console est livrée avec « Crystal Quest » de Bentley Bear, un jeu gratuit qui permettra aux nouveaux venus de découvrir immédiatement l’expérience Atari. Un câble USB-C est également fourni, même si vous devrez fournir votre propre adaptateur secteur.

Le prix de la nostalgie

Tout cela a évidemment un coût. L’Atari 7800+ est proposée en précommande à 129,99 dollars, pour une sortie prévue à l’hiver 2024. Un tarif qui peut sembler élevé pour une console rétro, mais qui reste dans la moyenne des « mini-consoles » sorties ces dernières années par Nintendo ou Sony.

Les manettes sans fil sont vendues séparément à 34,99 dollars chacune, sachant qu’une CX78+ est incluse avec la console. Un investissement supplémentaire à prévoir si vous voulez profiter pleinement de l’expérience multijoueur ou si vous êtes fan du joystick classique.

Après, vous pouvez aussi vous construire une console rétro avec un Raspberry Pi ou un mini PC. Mais, cela aura moins de charme.