Raspberry Pi casse les prix avec une version 2 Go de RAM à moins de 60 €

Vous voulez mettre la main sur un Raspberry Pi 5, mais le ticket d’entrée vous bloque ? Ça tombe bien, le fabricant vient de commercialiser un nouveau modèle à moins de 60 €.

Le Raspberry Pi se décline désormais dans une version avec 2 Go de RAM // Source : Raspberry Pi

Bonne nouvelle pour les bidouilleurs et bidouilleuses du dimanche. Le tout nouveau Raspberry Pi se décline désormais dans une formule plus abordable avec des concessions techniques minimes. Lancée début juin 2024, la 5e version du « nano-ordinateur » de la fondation britannique se vendait jusque là autour de 68 €, soit deux fois et demie le prix du tout premier modèle qui avait fait le succès du secteur.

Conscient que le succès de l’appareil est en partie dû à son prix riquiqui, le fabricant a annoncé l’arrivée d’un Raspberry Pi 5 moins cher, relève Ars Technica. Dans un billet de blog publié le 19 août, la fondation a dévoilé son modèle 2 Go vendu 56,95 € en France. Pour une dizaine d’euros de moins que la version de base, l’appareil embarque le même processeur et le même nombre de ports, mais réduit donc la mémoire vive de 4 à 2 Go.

Exit le « silicium noir »

Pour limiter les coûts et commercialiser cette nouvelle carte destinée à « démocratiser l’informatique haute performance au plus grand nombre », le constructeur a optimisé le procédé de fabrication de son processeur. Selon Eben Upton, PDG de Raspberry Pi, ce nouveau modèle hérite d’une puce débarrassée de son « silicium noir », ces fonctionnalités embarquées par défaut sur le processeur Broadcom, mais dont le nano-ordinateur n’a pas besoin.

« D’un point de vue utilisateur, [le processeur] est fonctionnellement identique à son prédécesseur. On retrouve les mêmes quatre-cœurs, les mêmes capacités multimédias et la même interface PCI Express », détaille le responsable. Histoire de rassurer sa clientèle, Eben Upton vante aussi la grande polyvalence du système d’exploitation Raspberry Pi OS qui permet, même sur les modèles modèles les moins performants, d’assurer le traitement des tâches quotidiennes sans soucis.

D’ores et déjà disponible

Bien évidemment, les modèles avec 4 et 8 Go de RAM restent disponibles pour celles et ceux « qui veulent ouvrir 100 onglets sur leurs navigateurs ou compiler du code », mais si vous voulez juste découvrir le monde Linux et peut-être vous lancer à la découverte de l’autohébergement ou de l’IA maison sans payer trop cher, alors le nouveau Raspberry Pi est peut-être fait pour vous.

Le modèle 2 Go est d’ores et déjà disponible chez les revendeurs officiels pour 56,95 € tandis que les modèles 4 et 8 Go sont respectivement commercialisés à 68 et 90 €.